Μία ριζοσπαστική κίνηση ετοιμάζουν οι Ισπανοί, με τους διαιτητές να κάνουν δηλώσεις μετά τους αγώνες που διευθύνουν.

Μία απόφαση τουλάχιστον πρωτοποριακή πάρθηκε στην Ισπανία, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας και τη La Liga να φέρνουν στο προσκήνιο τις δηλώσεις των διαιτητών μετά τους αγώνες που διευθύνουν!

Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, το εν λόγω μέτρο αναμένεται να ισχύσει από το δεύτερο μισό της σεζόν 2026/27 και αρχικά θα εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις, με τον κάθε ρέφερι να μιλά στον Τύπο για όσα έγιναν κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θέμα θα συζητηθεί εκτενώς και στην επερχόμενη προετοιμασία των διαιτητών που θα λάβει χώρα μεταξύ 28 Ιουλίου και 2 Αυγούστου στις Αστούριες, με τη σεζόν στη La Liga να ξεκινά φέτος στις 14 Αυγούστου.