Κλινικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι ο Αλεξάντρ Κρεουζέ, ο οποίος θεωρείται σημείο αναφοράς στη βιομηχανία του ποδοσφαίρου.

Όπως είναι γνωστό η Ρεάλ Μαδρίτης μετά τη δύσκολη σεζόν που πέρασε, όπου είδε σχεδόν όλο το ρόστερ να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς προέβη σε αλλαγές. Οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να αλλάξουν ιατρικό τους επιτελείο, φέρνοντας στην ομάδα τον Αλεξάντρ Κρεουζέ, έναν από τους πιο έμπειρους αθλητιάτρους του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικότερα ο 45χρονος αφήνει τη Μονακό, όπου πέρασε αρκετά χρόνια ως επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών, έχοντας αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Σύμφωνα με το Athletic και την MARCA, στη Ρεάλ θα αναλάβει την πρώτη ομάδα και θα συνεργάζεται με τον Νίκο Μίχιτς, που θα πλέον έχει την εποπτεία όλων των ιατρικών τμημάτων του συλλόγου.

Ο Κρεουζέ ήταν στους Μονεγάσκους από το 2018, ενώ προηγουμένως είχε εργαστεί στη Μπορντό. Παράλληλα, έχει εμπειρία και από άλλα αθλήματα, όπως το μπάσκετ και το ράγκμπι.

Να θυμίσουμε πως το μεγαλύτερο θέμα που προβλημάτισε και έφερε αυτές τις αλλαγές, ήταν του Μπαπέ. Καθώς ο Γάλλος σούπερ σταρ ταλαιπωρήθηκε μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο. Ωστόσο αυτό δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό που έκανε την διοίκηση της Βασίλισσας να αλλάξει το ιατρικό της επιτελείο, καθώς αναφορές υπήρξαν και για τον Καμαβινγκά.