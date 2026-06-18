Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, ο Βλαχοδήμος και η Σεβίλλη ψάχνουν τρόπο για να επεκτείνουν τη συνεργασία τους.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Γκονζάλο Τορτόσα δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Οδυσσέα Βλαχοδήμου τονίζοντας πως τόσο εκείνος όσο και η Σεβίλλη θέλουν να συνεχίζουν μαζί.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας πήγε ως δανεικός στους Ανδαλουσιάνους το περασμένο καλοκαίρι και πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στα 34 ματς που αγωνίστηκε. Ο 32χρονος κίπερ πέρασε πολύ καλά στη Σεβίλλη, εκείνη έμεινε ικανοποιημένη από κείνον και γι' αυτό υπάρχει κοινή επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας.

Το πρόβλημα είναι πως εκείνος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Νιουκάστλ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αν και δεν υπολογίζεται από την αγγλική ομάδα. Εκείνος έχει ενημερώσει τη Σεβίλλη πως θέλει να συνεχίσει εκεί την καριέρα του με κάποιον τρόπο, όμως η κατάσταση είναι περίπλοκη, αφού το συμβόλαιό του με τις «καρακάξες» είναι υψηλό ενώ οι Ανδαλουσιάνοι δεν είναι άνετοι οικονομικά ετούτη την περίοδο.

Εκείνοι εξετάζουν τόσο τον Ντιέγκο Κόντε όσο κι άλλες περιπτώσεις, ωστόσο ο πρώτος τους στόχους είναι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.