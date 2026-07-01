Το αρμόδιο όργανο της La Liga γνωστοποίησε το πρόγραμμα της σεζόν 2026-2027. Πότε είναι τα Clasico.

Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, ωστόσο τα κορυφαία πρωταθλήματα σιγά σιγά ετοιμάζονται για τη νέα σεζόν και έτσι η La Liga μετά την Premier League, ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της περιόδου.

Το νέο πρωτάθλημα λοιπόν αναμένεται να κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο 15-16 Αυγούστου, ωστόσο υπάρχει ένας αστερίσκος. Αυτός είναι ότι οι ομάδες που θα επηρεαστούν από την εξέλιξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν θα αγωνιστούν τότε, αλλά στις 25 και 27 του μήνα.

Στην πρώτη αγωνιστική, η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει στο νέο «Καμπ Νόου» την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί τη Σοσιεδάδ. Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς θα είναι εκείνο της Μαδρίτης (σσ Ατλέτικο - Ρεάλ) την 7η αγωνιστική, στις 20 Σεπτεμβρίου.

Όσον αφορά τα Clasico, το πρώτο θα λάβει χώρα την 10η αγωνιστική (25/10) στη Βαρκελώνη και το δεύτερο στην 35η «στροφή» στη Μαδρίτη (9/5/2027).

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα