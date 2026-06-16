Ουναΐ: Στο στόχαστρο της Θέλτα λένε οι Ισπανοί
Ο Ματέο Μορέτο έβαλε στο παιχνίδι μία νέα ομάδα για τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Τζιρόνα, μετά τον υποβιβασμό που υπέστη η ομάδα του City Football Group τη φετινή σεζόν.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X όπου σημείωσε πως η Θέλτα έχει μπει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Μαροκινού μέσου και μάλιστα τόνισε πως έχουν ήδη υπάρξει επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.
El Celta, a por Azzedine Ounahi.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 15, 2026
El centrocampista marroquí es un objetivo concreto, y ya ha habido contactos entre las partes. @marca pic.twitter.com/J2jyqGVMMZ
Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής προέρχεται από μία εξαιρετική πρώτη σεζόν στη La Liga, όπου σε 24 συμμετοχές μέτρησε πέντε γκολ και τρεις ασίστ στα περισσότερα από 1.700 λεπτά που αγωνίστηκε.
Πρόσφατα το όνομά του συνδέθηκε και με τις Ατλέτικο Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Μπράιτον και Άστον Βίλα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.