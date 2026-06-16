Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, ο Αζεντίν Ουναί τσεκάρεται από τη Θέλτα.

Ο Ματέο Μορέτο έβαλε στο παιχνίδι μία νέα ομάδα για τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Τζιρόνα, μετά τον υποβιβασμό που υπέστη η ομάδα του City Football Group τη φετινή σεζόν.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X όπου σημείωσε πως η Θέλτα έχει μπει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Μαροκινού μέσου και μάλιστα τόνισε πως έχουν ήδη υπάρξει επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

El Celta, a por Azzedine Ounahi.



El centrocampista marroquí es un objetivo concreto, y ya ha habido contactos entre las partes. @marca pic.twitter.com/J2jyqGVMMZ — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 15, 2026

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής προέρχεται από μία εξαιρετική πρώτη σεζόν στη La Liga, όπου σε 24 συμμετοχές μέτρησε πέντε γκολ και τρεις ασίστ στα περισσότερα από 1.700 λεπτά που αγωνίστηκε.

Πρόσφατα το όνομά του συνδέθηκε και με τις Ατλέτικο Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Μπράιτον και Άστον Βίλα.