Ατλέτικο Μαδρίτης: Απίστευτη επίθεση στη Ρεάλ

Γιάννης Πολιάς
Ατλέτικο Μαδρίτης: Απίστευτη επίθεση στη Ρεάλ

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Η Ατλέτικο Μαδρίτης επιτέθηκε στη Ρεάλ μετά την ανακοίνωση της δεύτερης αναφορικά με την πρόταση για τον Χουλιάν Άλβαρες.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης για πρόταση στην Ατλέτικο για τον Χουλιάν Άλβαρες, η οποία απορρίφθηκε, οι Ροχιμπλάνκος απάντησαν σε πολύ έντονο τόνο στη Βασίλισσα! Αρχικά, υπήρξε αναδημοσίευση του σχετικού post των Μερένγκες με emojis γέλιου, πριν γίνει νέα δημοσίευση η οποία ανέφερε τα εξής:

Επίσημη ανακοίνωση με τις διευκρινίσεις μας σχετικά με την επίσημη ανακοίνωση των γειτόνων μας, της Ρεάλ Μαδρίτης:

  1. Κόψατε το βίντεο του Πάπα όπου έλεγε ότι είναι κι αυτός Ατλέτικο.
  2. Μπορεί να μπερδέψατε την ευγένεια με την ευγνωμοσύνη, αλλά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες: Δεν σας ευχαριστούμε για τίποτα.
  3. Ούτε εξετάζουμε, ούτε εκτιμούμε καμία προσφορά για τον Χουλιάν.
  4. Πώς να μην τα πηγαίνουμε καλά, αφού μας κάνετε να γελάμε ακόμα περισσότερο κι από την Μπαρτσελόνα.

Αργότερα δε, υπήρξε νέα τοποθέτηση, η οποία ανέφερε: «Υ.Γ. Εκμεταλλευόμενοι τις καλές σχέσεις με τον νέο σας πρόεδρο, μήπως να σταματήσετε να "κλέβετε" παίκτες από την Ακαδημία μας; Σας ευχαριστούμε πολύ».

@Photo credits: Associated Press
     

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