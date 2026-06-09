Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, δυο ομάδες της Σαουδικής Αραβίας προσφέρουν «τρελό» ποσό στον Ραφίνια, ώστε να τον πάρουν από την Μπαρτσελόνα.

Η... τρέλα των συλλόγων της Σαουδικής Αραβίας να παίρνουν τους αστέρες των ευρωπαϊκών γηπέδων όχι μόνο δεν έχει κοπάσει, αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τελευταίο στόχο τον Ραφίνια της Μπαρτσελόνα.

Μπορεί ο Βραζιλιάνος να βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική με τη Σελεσάο, ενόψει του Μουντιάλ, ωστόσο το όνομά του παίζει πολύ τις τελευταίες ώρες στα ειδησιογραφικά πρακτορεία της χώρας από την Ιβηρική.

Βάσει ρεπορτάζ από ΜΜΕ όπως η Mundo Deportivo, δυο ομάδες της Saudi Pro League, η Αλ Νασρ και η Αλ Χιλάλ είναι διατεθειμένες να πληρώσουν περί τα 80 εκατ. ευρώ στους πρωταθλητές Ισπανίας για τα... μάτια του 29χρονου winger, όμως το πιο ενδιαφέρον αφορά τον μισθό του.

Σημειώνεται πως οι Σαουδάραβες προτίθενται να τετραπλασιάσουν τις αποδοχές του Ραφίνια, προκειμένου να τον πείσουν να μετακομίσει στην Ασία. Ωστόσο, δύσκολα θα συμβεί αυτό, καθώς ο άσος της Μπάρτσα έχει συμβόλαιο έως το 2028 και είναι ένας από τους πιο καθοριστικούς και αγαπητούς παίκτες στον σύλλογο.