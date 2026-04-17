Ινίγο Πέρεθ: «Η ΑΕΚ μας έκανε να υποφέρουμε, θα έπρεπε να είχε περάσει»

Περήφανος για την ιστορική πρόκριση της Ράγιο Βαγεκάνο δήλωσε ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Ινίγο Πέρεθ, ο οποίος μετά την ήττα με 3-1 από την ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Ένωσης συνολικά στα δύο παιχνίδια τονίζοντας πως οι κιτρινόμαυροι θα έπρεπε να είχαν περάσει

Αναλυτικά όσα είπε ο Ινίγο Πέρεθ στη συνέντευξη Τύπου:

Για το σχόλιό του για το ματς και πως αισθάνεται μετά την ιστορική πρόκριση: «Είναι μια μέρα που επιτέλους μπορούμε να γιορτάσουμε. Είναι μια ομάδα με μια βάση που όλοι αγαπάμε. Όλοι βοήθησαν σε όλα τα επίπεδα για να φτάσουμε στα ημιτελικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε μια ιστορική στιγμή και νιώθω ευτυχής. Από όλα τα βήματα στην καριέρα μου, το αποψινό είναι το πιο σημαντικό».

Για το ότι η ΑΕΚ δυσκόλεψε τη Ράγιο: «Ήταν με διαφορά το πιο δύσκολο παιχνίδι. Μας έκανε να υποφέρουμε η ΑΕΚ. Διανοητικά και συναισθηματικά δεν είναι το ίδιο να παίζεις στην ισπανική λίγκα με το να παίζεις με μια ομάδα που είναι στο ίδιο επίπεδο με εσένα. Η ΑΕΚ κυριάρχησε, δεν είχε φόβο, είχε ροή και εμάς μας συνέβη το αντίθετο. Νιώθαμε ότι κάτι μας ξεφεύγει από τα χέρια. Μετά το τρίτο γκολ φάνηκε η ΑΕΚ να χάνει ενέργεια και εμείς να ανθίζουμε στο παιχνίδι. Το 95% αυτής της πρόκρισης παίχτηκε στο συναίσθημα. Σε πολλούς αγώνες νοκ-άουτ ανατρέπονται 3-0 και σήμερα ήταν κοντά η ΑΕΚ σε αυτό, αλλά μετά το αντιστρέψαμε. Τώρα περάσαμε στα ημιτελικά και σε αυτή τη διοργάνωση πρέπει να έχεις ένα υψηλό πνευματικό επίπεδο και να μην χάνεις τη συγκέντρωσή σου».

Για το μήνυμα προς τον κόσμο της Ράγιο: «Είμαι ευγνώμων για όλους όσους ταξίδεψαν. Είναι μια προϋπόθεση για να τα δώσουμε όλα. Είμαστε προνομιούχοι που είχαμε αυτή τη στήριξη. Η αγάπη που νιώσαμε μας βοήθησε πολύ. Όλοι αυτοί που άφησαν τα σπίτια τους για να έρθουν εδώ, έβλεπα στα μάτια τους την ευτυχία και αυτό με κάνει περήφανο».

Για το αν πέρασε η καλύτερη ομάδα και για τις καθυστερήσεις των παικτών της Ράγιο: «Γενικά αν δούμε και τα δύο παιχνίδια θεωρώ πως στα 180 λεπτά η ΑΕΚ ήταν ανώτερη. Θεωρώ πως για την ανάλυση του νοκ-άουτ θα έπρεπε να είχε περάσει η ΑΕΚ. Είναι άδικο το ποδόσφαιρο γιατί αυτά συμβαίνουν συχνά. Συνέβη στην ΑΕΚ. Εμείς πρέπει να διορθώσουμε τα πράγματα που κάναμε λάθος. Όσον αφορά για τους παίκτες μου, οι καθυστερήσεις είναι κάτι που δεν το ανέχομαι, δεν το κάνουμε ποτέ. Όσοι έπεσαν στο έδαφος ήταν γιατί δέχθηκαν χτυπήματα. Πιστεύω πως είναι ειλικρινείς οι παίκτες μου».

Για το πως είναι τα αποδυτήρια της Ράγιο και πως το βίωσε ο ίδιος: «Έχω μια εσωτερική ειρήνη που με βοηθάει να γεύομαι αυτές τις στιγμές. Από τη στιγμή που φτάσαμε να προκριθούμε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση με είχε γεμίσει συναισθήματα και τώρα πάμε σε ένα επίπεδο παραπάνω και γράφουμε ιστορία. Όλοι είμαστε ευτυχισμένοι που γράψαμε ιστορία».