Ο σπουδαίος Σάντι Καθόρλα ανακοίνωσε μέσω ενός βίντεο στα social media το «αντίο» του από το ποδόσφαιρο σε ηλικία 41 ετών.

Φινάλε σε μια σπουδαία αλλά και δύσκολη (λόγω τραυματισμών) καριέρα έβαλε το μεσημέρι της Πέμπτης, 2 Ιουλίου ο Σάντι Καθόρλα!

Στα 41 του χρόνια ο πρώην πλέον Ισπανός χαφ των γηπέδων ανακοίνωσε μέσω ενός συγκινητικού βίντεο την απόφασή του να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Η ιστορία του βραχύσωμου μέσου μπορεί να είχε ιδανικό τέλος, αφού ολοκλήρωσε την πορεία του με τη φανέλα της Οβιέδο, από την οποία ξεκίνησε (σσ η καριέρα του), καταφέρνοντας μάλιστα να την ανεβάσει στη La Liga την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Φόρεσε επίσης τη φανέλα των Βιγιαρεάλ (με την οποία είχε τις περισσότερες εμφανίσεις), Ουέλβα, Μάλαγα, Άρσεναλ και Αλ Σαντ και κατέκτησε 13 τίτλους, εκ των οποίων δυο Euro με την Εθνική Ισπανίας. Συνολικά, κατέγραψε 774 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, έχοντας 144 γκολ και 156 ασίστ.

Θεωρήθηκε εκ των κορυφαίων της γενιάς του, όμως πιθανότατα δεν έπιασε ποτέ το πικ του, αφού ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ μεταξύ άλλων υπέστη γάγγραινα, με αποτέλεσμα να χειρουργηθεί και εν τέλει να χάσει 8 εκατοστά από τον Αχίλλειο τένοντά του.