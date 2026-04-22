Με γκολ των Μπαπέ και Βινίσιους, η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε 2-1 της Αλαβές εντός έδρας.

Δίχως να εντυπωσιάσει η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-1 εντός έδρας της αξιόμαχης Αλαβές και βρέθηκε στο -6 από την κορυφή της βαθμολογίας της La Liga και την Μπαρτσελόνα έχοντας ένα ματς παραπάνω από τους Καταλανούς.

Για μισή ώρα, το θέαμα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου ήταν φτωχό, ωστόσο αυτό άλλαξε αφότου ο Μπαπέ άνοιξε το σκορ στο 30’ με σουτ που κόντραρε σε αμυντικό. Η εξέλιξη αυτή έδωσε ώθηση στη Βασίλισσα, που έψαξε άμεσα το 2-0 αλλά Μπαπέ (32’), Αλεξάντερ-Άρνολντ (34’) και Βινίσιους (34’) δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Σιβέρα. Στο 44’, οι Μαδριλένοι είδαν την προσπάθεια του Μιλιτάο να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι, με τους φιλοξενούμενους να έχουν μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία στις καθυστερήσεις με τον Μαρτίνεθ, που πρώτα έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι και εν συνεχεία νικήθηκε από τον Λούνιν.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη Ρεάλ να θέλει να ξεμπερδέψει με τη νίκη και μετά την επέμβαση του Σιβέρα στην κεφαλιά του Τσουαμενί (48’) και το άστοχο ριμπάουντ του Μπέλιγχαμ, ο Βινίσιους διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εξαιρετικό μακρινό σουτ στο 50’. Ο τερματοφύλακας της Αλαβές σταμάτησε δις τον Μπαπέ στο 62’, ενώ δύο λεπτά αργότερα η μπάλα απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή μετά το διαγώνιο σουτ του Ντίας. Οι Βάσκοι προσπάθησαν να μπουν ξανά στο ματς, με Ντιαμπατέ (70’) και Αλένια (71’) να έχουν σουτ άουτ, ενώ ο Λούνιν είπε όχι στον Μαρτίνεθ στο 77’, με τον Ουκρανό να γλιτώνει χάρη στο δοκάρι για μία ακόμη φορά μετά την κεφαλιά του Παράδα στο 82’. Εντέλει, ο Μαρτίνεθ πέτυχε το γκολ που άξιζε η Αλαβές στις καθυστερήσεις, αλλάζοντας την πορεία της μπάλας με τακουνάκι μετά από σουτ του Γκεβάρα.

Τζιρόνα – Μπέτις 2-3

Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα μετά από ένα δίμηνο για την Μπέτις, που επικράτησε 3-2 της Τζιρόνα εκτός έδρας σε ένα συναρπαστικό ματς. Οι Καταλανοί προηγήθηκαν με τον Τσιγκάνκοφ στο έβδομο μόλις λεπτό, ωστόσο Ρόκα (23’) και Εζαλζουλί (63’) ανέτρεψαν τα δεδομένα για τους Βερδιμπλάνκος. Το πέναλτι του Ουναϊ στο 67΄αποκατέστησε την ισορροπία, με τον Ρικέλμε να χαρίζει εντέλει το τρίποντο στους Σεβιγιάνους στο 80’.