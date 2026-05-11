Από το εφιαλτικό 8-2 στην κορυφή της Μπαρτσελόνα: Ο Φλικ από δήμιος έγινε σωτήρας

Ο άνθρωπος που ταπείνωσε την Μπαρτσελόνα με το ιστορικό 8-2, σήμερα αποθεώνεται στο Καμπ Νόου ως ο αρχιτέκτονας της λύτρωσής της.

Ηταν Αύγουστος του 2020, όταν η Μπάγερν του Φλικ ταπείνωνε, διέσυρε, τρομοκρατούσε την Μπαρτσελόνα με εκείνο το ασύλληπτο 8-2. Ο Γερμανός και η ομάδα του είχαν υποχρεώσει τους Καταλανούς στην πιο μαύρη σελίδα της ιστορίας τους. Έξι χρόνια αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος που υπέγραψε εκείνον τον εφιάλτη για την ισπανική ομάδα, στεκόταν στο ίδιο ποδοσφαιρικό σύμπαν ως ο άνθρωπος της λύτρωσης.

Ο Χάνσι Φλικ ήταν εκεί μόνος στον αγωνιστικό χώρο του «Καμπ Νόου». Ο ουρανός πάνω από τη Βαρκελώνη είχε σκοτεινιάσει. Την ώρα που τα φώτα χαμήλωναν, ο εκφωνητής ανακοίνωσε πως ο προπονητής της Μπαρτσελόνα θα απευθυνόταν στον κόσμο. «El nostre entrenador Haaansi…», φώναξε. «Φλικ!», απάντησαν περίπου 62.000 φίλαθλοι. Ένας προβολέας στράφηκε πάνω του και το γήπεδο βυθίστηκε σε απόλυτη σιωπή, παρότι μόλις είχε εξασφαλιστεί ο τίτλος απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 61χρονος τεχνικός ξεκίνησε στα καταλανικά: «Bona nit, culers». Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη που θα συνέχιζε στα αγγλικά: «Ήταν μια δύσκολη μέρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ».

Λίγο αργότερα, στην αίθουσα Τύπου, ήταν πλέον εμφανές αυτό που από μακριά απλώς διακρινόταν: ο Φλικ είχε κόκκινα μάτια, συγκινημένος, διατηρώντας όμως αξιοσημείωτη ψυχραιμία και δύναμη. Το πρωί είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τη μητέρα του που του ανακοίνωσε τον θάνατο του πατέρα του. «Σκέφτηκα αν έπρεπε να το κρύψω ή να το δείξω», παραδέχθηκε. Η αντίδραση της ομάδας υπήρξε συγκλονιστική. Οι παίκτες σχημάτισαν κύκλο γύρω του, στάθηκαν στο πλευρό του και του έδειξαν ότι δεν ήταν μόνος.

Ανάλογη ήταν και η στάση του γηπέδου λίγο πριν από τη σέντρα του Clasico με τη. Το κοινό τίμησε με ενός λεπτού σιγή τον Χανς Φλικ, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. Η σιωπή μετατράπηκε σε ένα εκκωφαντικό σύνθημα: «Xάνσι Φλικ!». Ένα από τα πιο φορτισμένα συναισθηματικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Το γεγονός ότι οαισθάνεται πλέον απόλυτα οικείος στη Βαρκελώνη δεν αποτελεί μυστικό. Αντιθέτως, το τελευταίο διάστημα ενισχύονται οι ενδείξεις πως σκοπεύει να παραμείνει για πολλά χρόνια στην Καταλονία. Δημοσιεύματα στην Ισπανία αποκάλυψαν πως μετακόμισε σε νέα κατοικία κοντά στο Turó Park (300 τ.μ. με πισίνα), κίνηση που ερμηνεύτηκε ως σαφές δείγμα σταθερότητας και πρόθεσης παραμονής.

Οι κάτοικοι της πόλης τον αντιμετωπίζουν πλέον ως έναν από τους δικούς τους ανθρώπους. Η «El País» τον αποκάλεσε χαρακτηριστικά «Ciudadano Flick», δηλαδή «Πολίτη Φλικ», καθώς δεν περιορίζεται στον στενό κύκλο του ποδοσφαίρου. Κυκλοφορεί στη γειτονιά, συνομιλεί με τον κόσμο και φωτογραφίζεται χαλαρός.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί πως από την πρώτη ημέρα ένιωσε ευπρόσδεκτος στην Μπαρτσελόνα. Η εμπειρία αυτή λειτούργησε ως αντίβαρο στην απογοήτευση που κουβαλούσε μετά την αποχώρησή του από την εθνική Γερμανίας και την έντονη κριτική που είχε δεχθεί στη χώρα του. Από κορυφαίος συνεργάτης του Γιόακιμ Λεβ στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 2014 και αρχιτέκτονας της ιστορικής Μπάγερν του sextuple το 2020, βρέθηκε αντιμέτωπος με την αποτυχία στο Μουντιάλ του Κατάρ και τελικά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Γερμανίας.

Loading...

Παρά την αρχική δυσπιστία γύρω από την επιλογή του από τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, ο Φλικ κατάφερε να μεταμορφώσει την ομάδα. Κατέκτησε το πρωτάθλημα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Καμπ Νόου», έχοντας ήδη προσθέσει στο παλμαρέ του Κύπελλο Ισπανίας και δύο Σούπερ Καπ.

Παράλληλα, η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας κέρδισε τον σεβασμό ακόμη και των αντιπάλων. Η Μπαρτσελόνα, μία ομάδα εντυπωσιακή, επιθετική και απόλυτα συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της Μασία, εξελίχθηκε και ωρίμασε αγωνιστικά υπό την καθοδήγηση του Φλικ. Παρότι έδειχνε σε αρκετές περιπτώσεις πιο ευάλωτη, τα στατιστικά της σε βαθμούς και γκολ αποδείχθηκαν ανώτερα σε σχέση με τη σεζόν 2024-25. «Οι εγωισμοί σκοτώνουν την επιτυχία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος διαχειρίστηκε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα τόσο τα αποδυτήρια όσο και τις δύσκολες αγωνιστικές περιόδους.

Ο τρόπος του Χάνσι Φλικ

Με δημόσιες τοποθετήσεις κατάφερε να προστατεύσει και να ενθαρρύνει μία νεανική ομάδα με ηγέτη τον 18χρονο Λαμίν Γιαμάλ. Η διαχείριση του ρόστερ αποδείχθηκε εξαιρετική. Η ομάδα δεν πτοήθηκε στο -5 και βρέθηκε στο +14 στη βαθμολογία, ενώ αρκετοί ποδοσφαιριστές εκτόξευσαν την αξία και την απόδοσή τους υπό τις οδηγίες του έμπειρου προπονητή. Ο Ραφίνια παρουσίασε την κορυφαία εκδοχή της καριέρας του, ενώ ο Φλικ ανέδειξε λύσεις όπως ο Μαρτίν και καθιέρωσε τον Γκαρσία σε κομβικό ρόλο. Την περασμένη σεζόν ο Γερμανός τεχνικός προκάλεσε αίσθηση με την εξαιρετικά ψηλή αμυντική γραμμή της ομάδας, βασισμένη στην παγίδα οφσάιντ. Με την πάροδο του χρόνου οι αντίπαλοι άρχισαν να προσαρμόζονται, ενώ η αποχώρηση του Μαρτίνεθ στέρησε από την άμυνα τον φυσικό της ηγέτη.

Παρόλα αυτά, ο Φλικ δεν εγκατέλειψε ποτέ τη φιλοσοφία του. Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να ανακτά την κατοχή σε απόσταση μεγαλύτερη των 43 μέτρων από την εστία της, επίδοση που ξεπερνούν ελάχιστα μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν και η Άρσεναλ. Εκεί όμως που οι «Μπλαουγκράνα» δεν έχουν αντίπαλο στην Ευρώπη είναι στο ότι επιτρέπουν μόλις 7,7 πάσες κατά μέσο όρο στους αντιπάλους τους πριν από μία αμυντική ενέργεια, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στην ήπειρο.

Η διοίκηση του συλλόγου επέκτεινε τη συνεργασία μαζί του έως το 2028, με προοπτική ακόμη ενός έτους. Ο ίδιος, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει πως ηπιθανότατα θα αποτελέσει τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του. Οι δύο μεγάλοι του στόχοι είναι πλέον ξεκάθαροι: η κατάκτηση τουκαι η επιστροφή στο πλήρως ανακαινισμένο «Καμπ Νόου», το οποίο αναμένεται να ανοίξει ξανά ολοκληρωμένο τη σεζόν 2027/28. Πριν μερικά χρόνια… ισοπέδωσε τους Καταλανούς, τα δυο τελευταία χρόνια «χτίζει» σε γερά θεμέλια. Από δήμιος… σωτήρας!