Έτοιμη να στείλει φάκελο με περισσότερες από 500 σελίδες και βίντεο για τα εις βάρος της διαιτητικά λάθη προς την UEFA, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο... κακός χαμός επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης. Η διαρροή του τσακωμού των Ορελιέν Τσουαμενί και Φέντε Βαλβέρδε, η ήττα με κάτω τα χέρια (2-0) στο Clasico από την Μπαρτσελόνα και η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ, με τον ίδιο να ανακοινώνει εκλογές, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.

Η «βασίλισσα» έμεινε για δεύτερη σερί σεζόν δίχως τρόπαιο και οι φίλοι της ομάδας δεν... αντέχουν τέτοιες καταστάσεις. Ωστόσο, ο σύλλογος φαίνεται να θεωρεί πως αδικήθηκε, τουλάχιστον σε επίπεδο πρωταθλήματος. Για τον λόγο αυτό, ετοιμάζει έναν φάκελο προς την UEFA.

Όπως αναφέρει η Diario As, οι Λος Μπλάνκος πρόκειται να αποστείλουν προς την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία έναν φάκελο με περισσότερες από 500 σελίδες αλλά και ένα βίντεο, στο οποίο θα αναφέρουν τα εις βάρος τους διαιτητικά λάθη στη La Liga, τα οποία πιστεύουν πως τους στέρησαν περί τους 16 βαθμούς φέτος, αριθμό μεγαλύτερο από την διαφορά με την πρωταθλήτρια Μπάρτσα (14).

Πέραν αυτού, αναφέρεται πως οι Μαδριλένοι είναι η ομάδα που έχει επηρεαστεί περισσότερο από κάθε άλλη αρνητικά μετά από ελέγχους VAR, καθώς σε 14 περιπτώσεις, οι 11 εν τέλει ήταν εις βάρος τους.

Όσον αφορά τα ματς που η Ρεάλ αναφέρει πως αδικήθηκε, αυτά είναι:

12η αγωνιστική: Ράγιο Βαγιεκάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 0-0 - δεν καταλογίστηκαν 3 πέναλτι

14η αγωνιστική: Τζιρόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 - το γκολ των γηπεδούχων ξεκινάει με φάουλ στον Μπαπέ, στο 80' με το σκορ ισόπαλο δεν δίνεται πέναλτι στον Ροντρίγκο

15η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης - Θέλτα 0-2 - η Ρεάλ ζήτησε την αποβολή του Μπόρχα Ιγκλέσιας στο 58' και πέναλτι στον Καρέρας στο 79'

25η αγωνιστική: Οσασούνα - Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 - με το σκορ στο 0-0 στο 34', δόθηκε αυστηρό πέναλτι στην Οσασούνα

30η αγωνιστική: Μαγιόρκα - Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 - στην αρχή του ματς δεν δόθηκε πέναλτι σε χέρι του Πάμπλο Τόρε, ενώ το νικητήριο γκολ προέρχεται από φάουλ στον Μασταντουόνο

31η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης - Τζιρόνα 1-1 - στο 88' ο Μπαπέ δέχθηκε χτύπημα με τον αγκώνα, όμως δεν δόθηκε πέναλτι

32η αγωνιστική: Μπέτις - Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 - στο γκολ της ισοφάρισης της Μπέτις στις καθυστερήσεις, η Ρεάλ ζητάει φάουλ του Άντονι στον Μεντί

** τα παραπάνω είναι όπως αναφέρονται από την Diario As