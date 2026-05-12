Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε εκτάκτως συνέντευξη Τύπου του Πέρεθ!

Το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι τεταμένο εδώ και καιρό, καθώς πέρα από τα αρνητικά αποτελέσματα η κατάσταση στα αποδυτήρια μυρίζει... μπαρούτι! Έτσι, ο Φλορεντίνο Πέρεθ προγραμμάτισε έκτακτη συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τρίτης (12/05).

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 ώρα Ισπανίας. Υπενθυμίζουμε πως η Βασίλισσα απέτυχε για δεύτερη διαδοχική σεζόν να κατακτήσει τους βασικούς στόχους της, κάτι που δεν... χωνεύεται εύκολα για έναν σύλλογο με το βεληνεκές των Λος Μπλάνκος.

Πέραν τούτου, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αρκετές προστριβές στα ενδότερα της ομάδας, με αποκορύφωμα το σοβαρό περιστατικό μεταξύ Τσουαμενί και Βαλβέρδε, που έστειλε τον Ουρουγουανό μέσο στο νοσοκομείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Μαδριλένων:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι το απόγευμα, στις 18:00, ο πρόεδρος της, Φλορεντίνο Πέρεθ, θα παρευρεθεί στην αίθουσα Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης μαζί το Διοικητικό Συμβούλιο και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους του ΜΜΕ».