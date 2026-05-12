Ο Ζοζέ Μουρίνιο αρνήθηκε να μιλήσει για την πιθανή επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας πως περιμένει πρώτα να τελειώσει η σεζόν της Μπενφίκα.

Η Μπενφίκα τα βρήκε χθες (11/05)... σκούρα απέναντι στη Μπράγκα, με το τέρμα του Βαγγέλη Παυλίδη στις καθυστερήσεις να είναι εκείνο που διατήρησε το αήττητο των «αετών» στο πρωτάθλημα (2-2).

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, οι ερωτήσεις προς τον προπονητή της ομάδας, Ζοζέ Μουρίνιο, δεν είχαν να κάνουν τόσο με το αγωνιστικό κομμάτι, όσο με το μέλλον του στους πάγκους και πιο συγκεκριμένα με την πιθανή επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικότερα, όταν ρωτήθηκε, για το αν θα τηρούσε την υπόσχεσή που είχε δώσει την 1η Μαρτίου και τόνιζε πως θα παραμείνει στον σύλλογο, ο «Special One» ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής.

«Όχι. Επειδή η 1η Μαρτίου ήταν η 1η Μαρτίου και τώρα μπαίνουμε στη τελευταία εβδομάδα του πρωταθλήματος και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σκεφτούμε τα συμβόλαια. Είναι η ώρα να επικεντρωθούμε στην αποστολή μας, η οποία είναι να κάνουμε ένα θαύμα».

Η Μπενφίκα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 3η θέση της Primeira Liga, δύο βαθμούς πίσω από την Σπόρτινγκ. Μόνο μια νίκη στον τελευταίο αγώνα εναντίον της Εστορίλ, σε συνδυασμό με μία «γκέλα» της Σπόρτινγκ, θα της έδινε τη 2η θέση, η οποία οδηγεί στο Champions League.

Το μέλλον του Μουρίνιο πάντως φαίνεται να τον βρίσκει στη Ρεάλ Μαδρίτης ως διάδοχο του Άλβαρο Αρμπελόα, με τον Πορτογάλο τεχνικό βέβαια να επαναλαμβάνει πως δεν έχει μιλήσει «με κανέναν από άλλο σύλλογο», αρνούμενος να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

«Και μένω εδώ, επειδή δεν θέλω να ξεκινήσω την επόμενη σεζόν με αποκλεισμό. Απομένει μόνο ένα παιχνίδι, μόνο οκτώ ημέρες. Χαλαρώστε, απομένει μόνο μία εβδομάδα. Από τη Δευτέρα, θα μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον μου ως προπονητής», κατέληξε.