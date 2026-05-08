Βαρύς ήταν ο πέλεκυς για τους Βαλβέρδε και Τσουαμενί, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης τους τιμώρησε με χρηματικό πρόστιμο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ!

Μια ωραία ατμόσφαιρα επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης τους τελευταίους μήνες... Σοβαρά εσωτερικά προβλήματα ταλανίζουν τους Μερνέγκες σε μια αποκαρδιωτική σεζόν, όμως τα όρια ξεπεράστηκαν για τα καλά μετά τα όσα συνέβησαν μεταξύ των Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί.

Οι δυο μέσοι πιάστηκαν στα χέρια μετά το τέλος της προπόνησης, με τον Ουρουγουανό μάλιστα να διακομίζεται στο νοσοκομείο μετά από χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι! Στη Μαδρίτη δηλώνουν έξαλλοι με το περιστατικό και αποφάσισαν να τιμωρήσουν τους ποδοσφαιριστές τους με ένα κολοσσιαίο χρηματικό πρόστιμο.

Συγκεκριμένα τόσο ο Βαλβέρδε, όσο και ο Τσουαμενί καλούνται να πληρώσουν 500 χιλιάδες ευρώ έκαστος ως τιμωρία για το επεισόδιο, το οποίο σπίλωσε ακόμα περισσότερο τη δημόσια εικόνα της Βασίλισσας.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τα γεγονότα που οδήγησαν χθες στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος των παικτών μας, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, αμφότεροι παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου ερευνητή.

Κατά την απολογία τους, οι ποδοσφαιριστές εξέφρασαν την ειλικρινή μεταμέλειά τους για όσα συνέβησαν και ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον.

Παράλληλα, ζήτησαν συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το προπονητικό επιτελείο και τους φιλάθλους, ενώ δήλωσαν την πλήρη συνεργασία τους με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αποδεχόμενοι οποιαδήποτε τιμωρία κρίνει κατάλληλη ο σύλλογος.

Υπό το φως αυτών των περιστάσεων, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ στον καθένα από τους δύο ποδοσφαιριστές, ολοκληρώνοντας έτσι τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση των Μερένγκες.

Να συμπληρώσουμε πάντως σε αυτό το σημείο πως οι Ισπανοί αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και ο παραγκωνισμός των δυο παικτών τουλάχιστον μέχρι το υπόλοιπο της σεζόν.