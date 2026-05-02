Καρβαχάλ: Αποχωρεί από τη Ρεάλ το καλοκαίρι
Τέλος εποχής για τον Ντάνι Καρβαχάλ στη Ρεάλ Μαδρίτης! Ο 34χρονος Ισπανός αμυντικός αποχωρεί ως ελεύθερος το καλοκαίρι από τους Λος Μπλάνκος, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια άκρως επιτυχημένη καριέρα στη Βασίλισσα.
Το συμβόλαιο του πολύπειρου δεξιού μπακ λήγει στις 30 Ιουνίου και οι Μαδριλένοι δεν σκοπεύουν να το ανανεώσουν. Έτσι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος για τον αθλητή στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και πέρασε μια ολόκληρη ζωή. Αποχώρησε μόλις για μια σεζόν, την περίοδο 2012-13, που αγωνίστηκε στη Λεβερκούζεν και επέστρεψε ξανά στην ισπανική πρωτεύουσα, όπου έγραψε το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία της Ρεάλ.
Με τη λευκή φανέλα κατέκτησε έξι Champions League, τέσσερα Πρωταθλήματα Ισπανίας, δύο Κύπελλα Ισπανίας, τέσσερα Ισπανικά Σούπερ Καπ, πέντε Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων και πέντε Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ.
Υπενθυμίζουμε πως ο Καρβαχάλ είναι τραυματίας στο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και πιθανότατα το τελευταίο παιχνίδι του με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας θα είναι απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, για την τελευταία αγωνιστική της La Liga.
El contrato de Dani Carvajal finaliza el próximo 30 de junio y el Real Madrid ya ha tomado la decisión de no ofrecerle la renovación. @marca pic.twitter.com/qzQnxPCVUl— Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 2, 2026
