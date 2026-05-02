Απρόοπτο με τον Ντάνι Καρβαχάλ! Ο πολύπειρος δεξιός μπακ υπέστη κάταγμα σε δάκτυλο του δεξιού του ποδιού του και θα απουσιάσει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες από τις υποχρεώσεις της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο 34χρονος αμυντικός της Βασίλισσας ενδεχομένως να προλάβει την τελευταία αγωνιστική της La Liga κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, εφόσον η αποθεραπεία του κυλήσει ομαλά.

Ο Καρβαχάλ έχει κατακτήσει τα πάντα με τους Λος Μπλάνκος αλλά αυτός ο τραυματισμός έρχεται να προστεθεί σε εκείνους που τον έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει χάσει αρκετά παιχνίδια.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη συμμετοχή του στο επικείμενο Μουντιάλ, που πιθανότατα θα είναι και το τελευταίο του με τη φανέλα της Εθνική Ισπανίας.

Η επίσημη ενημέρωση της Ρεάλ Μαδρίτης στο X:

«Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον παίκτη μας, Ντάνι Καρβαχάλ, από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με κάταγμα στο πέμπτο (μικρό) δάκτυλο του δεξιού ποδιού. Η ανάρρωσή του παρακολουθείται».