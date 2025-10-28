Ο δεξιός οπισθοφύλακας των Μαδριλένων πέρασε με επιτυχία την πόρτα του χειρουργείου και αναμένεται να επιστρέψει στα γήπεδα με το νέο έτος.

Η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο Clasico με την Μπαρτσελόνα την Κυριακή (26/10) δεν ήταν αναίμακτη. Οι «μερένγκχες» επικράτησαν με 2-1 των πρωταθλητών Ισπανίας και τους άφησαν στο -5 στη μάχη για τον τίτλο της La Liga.

Έχασαν όμως τον Ντάνι Καρβαχάλ, καθώς ο Ισπανός, που μόλις είχε επιστρέψει από τραυματισμό, πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι και μετά το τέλος του, ένιωσε ενοχλήσεις στο ίδιο σημείο στο δεξί γόνατο.

Οι γιατροί της «βασίλισσας» του έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις και κρίθηκε επιτακτικό να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για αρθροσκόπηση. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/10) και ο 33χρονος μπακ, βάσει των ισπανικών μέσων, πρόκειται να επιστρέψει στη δράση με το νέο έτος, καθώς εκτιμάται πως θα χρειαστεί πάνω από 2 μήνες η αποκατάστασή του.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ:

Ο αρχηγός μας, Ντάνι Καρβαχάλ, υποβλήθηκε σήμερα σε αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση στο δεξί γόνατο. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Μανουέλ Λέγιες υπό την επίβλεψη των Ιατρικών Υπηρεσιών της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Καρβαχάλ θα ξεκινήσει τις εργασίες αποθεραπείας τις επόμενες ημέρες.