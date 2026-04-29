Ο Χάνσι Φλικ τρίβει τα... χέρια του καθώς ο Ραφίνια ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα είναι στη διάθεση του Γερμανού κόουτς κόντρα στην Οσασούνα (02/05, 22:00).

Ραφίνια, η επιστροφή! Ο Βραζιλιάνος αστέρας της Μπαρτσελόνα ξεπέρασε τον τραυματισμό του στον μηρό και είναι ετοιμοπόλεμος για τα επόμενα παιχνίδια των Μπλαουγκράνα.

Υπενθυμίζουμε πως ο 29χρονος παίκτης των Καταλανών είχε τραυματιστεί σε φιλικό της Σελεσάο με τη Γαλλία στα τέλη Μαρτίου και έκτοτε δεν αγωνίστηκε.

Ο πολύτιμος αριστερός εξτρέμ επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας την Τετάρτη (29/4) μαζί με τους Μπερνάλ και Κρίστενσεν.

Παρά την αποχή του από τους αγωνιστικούς χώρους, η αρμάδα του Φλικ είναι στο +11 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι αγκαλιά με τον τίτλο της La Liga, πέντε... στροφές πριν το τέλος.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπάρτσα μετρά 19 γκολ και 8 ασίστ σε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.