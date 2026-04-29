Ράγιο Βαγιεκάνο: Αποκλεισμός επτά αγωνιστικών για τον Παλαθόν
Άδοξο τέλος στη σεζόν, όσον αφορά τουλάχιστον στο πρωτάθλημα, για τον Ίσι Παλαθόν, ο οποίος τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού επτά αγωνιστικών από τη La Liga! Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός είχε αποβληθεί στο πρόσφατο ματς με τη Σοσιεδάδ και επιτέθηκε λεκτικά στον διαιτητή, αποκαλώντας τον «απατεώνα», με την τιμωρία να αποτελείται από τέσσερις αγωνιστικές για την προσβολή προς τον ρέφερι, δύο για διαμαρτυρία και μία επειδή συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες.
Με τη φετινή σεζόν στη La Liga να έχει ακόμα πέντε στροφές, ο Παλαθόν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μονάχα στο Conference League, εκεί όπου οι Μαδριλένοι έχουν φτάσει μέχρι τα ημιτελικά - με τον Ισπανό να συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτό, σκοράροντας δις ενάντια στην ΑΕΚ στους «8». Σημειώνεται πάντως ότι από πλευράς Βαγιεκάνο υπάρχουν έντονα παράπονα για την τιμωρία του ποδοσφαιριστή, καθώς τη θεωρούν πολύ μεγάλη και άδικη.
🚨🤯 ¡ISI PALAZÓN SANCIONADO 7 PARTIDOS!— Post United (@postunited) April 29, 2026
❌ 1 partido por acumulación de amarillas
😠 2 partidos por protestas
🤬 4 partidos por insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas pic.twitter.com/yp4V3qiJu6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.