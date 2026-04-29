Ο Ίσι Παλαθόν, που σκόραρε δις ενάντια στην ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού επτά αγωνιστικών στη La Liga.

Άδοξο τέλος στη σεζόν, όσον αφορά τουλάχιστον στο πρωτάθλημα, για τον Ίσι Παλαθόν, ο οποίος τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού επτά αγωνιστικών από τη La Liga! Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός είχε αποβληθεί στο πρόσφατο ματς με τη Σοσιεδάδ και επιτέθηκε λεκτικά στον διαιτητή, αποκαλώντας τον «απατεώνα», με την τιμωρία να αποτελείται από τέσσερις αγωνιστικές για την προσβολή προς τον ρέφερι, δύο για διαμαρτυρία και μία επειδή συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες.

Με τη φετινή σεζόν στη La Liga να έχει ακόμα πέντε στροφές, ο Παλαθόν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μονάχα στο Conference League, εκεί όπου οι Μαδριλένοι έχουν φτάσει μέχρι τα ημιτελικά - με τον Ισπανό να συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτό, σκοράροντας δις ενάντια στην ΑΕΚ στους «8». Σημειώνεται πάντως ότι από πλευράς Βαγιεκάνο υπάρχουν έντονα παράπονα για την τιμωρία του ποδοσφαιριστή, καθώς τη θεωρούν πολύ μεγάλη και άδικη.