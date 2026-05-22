Σπουδαία κίνηση από τους παίκτες της Ράγιο Βαγιεκάνο: Πλήρωσαν εισιτήρια οπαδών για τον τελικό της Λειψίας

Η Ράγιο Βαγιεκάνο ετοιμάζεται για τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας της, με τους παίκτες της ομάδας να προχωρούν σε μία συγκινητική κίνηση.

Μία από τις ομάδες-έκπληξη της φετινής σεζόν είναι αδιαμφισβήτητα η Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία κόντρα σε όλα τα προγνωστικά έφτασε μέχρι τον τελικό του Conference League και είναι έτοιμη να διεκδικήσει τον πρώτο της Ευρωπαϊκό τίτλο την Τετάρτη (27/05), σε έναν αγώνα κόντρα στη Κρίσταλ Πάλας.

Η Ράγιο όμως είναι κάτι παραπάνω από μία ομάδα. Όπως λέει και ο ίδιο ο σύλλογος, Ράγιο Βαγιεκάνο σημαίνει «αλληλεγγύη, αγάπη και αμοιβαία υποστήριξη. Μια γειτονιά που δεν εγκαταλείπει ποτέ τους δικούς της», κάτι που αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ενόψει του τελικού της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως μόλις πριν από λίγες ημέρες, οι οπαδοί ήταν αυτοί που έσωσαν έναν 80χρονο φίλαθλο που είχε πέσει θύμα απάτης, ενώ τώρα, οι παίκτες ήταν αυτοί που παρείχαν την οικονομική βοήθεια.

Αναλυτικότερα, μια υποτιθέμενη διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποδείχθηκε απάτη για περίπου επτά οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι είδαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό να εξαφανίζεται και, το πιο σημαντικό, το όνειρό τους να ταξιδέψουν στη Λειψία να διαλύεται.

Αλλά για άλλη μια φορά, οι οπαδοί αντέδρασαν. Μια ανάρτηση στο «X» άρχισε να εξηγεί την κατάσταση και γρήγορα δημιουργήθηκε μια καμπάνια crowdfunding, με τους φίλους του συλλόγου να προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, με σκοπό να πληρώσουν για τα εισιτήρια του τελικού.

¡OS VOLVEMOS A NECESITAR!



Tenemos un número importante de rayistas estafados. Les hemos prometido que van a viajar a Leipzig, y lo vamos a conseguir. Confiamos en todxs vosotrxs. Pudimos una vez, volvamos a conseguirlo. @oscar8trejo@9Camellohttps://t.co/C7R0Olx0YA https://t.co/zUhxIUt4FU May 21, 2026

Αυτά τα μηνύματα έφτασαν μέχρι τον αρχηγό της Ράγιο, Όσκαρ Βαλεντίν, ο οποίος δεν δίστασε να απαντήσει και να προωθήσει την ανάρτηση στην ίδια την ομάδα. Και οι συμπαίκτες του δεν τον απογοήτευσαν, αλλά συσπειρώθηκαν και έκαναν το καθήκον τους, πληρώνοντας οι ίδιοι για τα εισιτήρια.

👏🏼👏🏼🙌🏼🙌🏼 — Óscar Valentín (@OscarValentin94) May 21, 2026