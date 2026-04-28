«Στα ραντάρ της Ρεάλ Μαδρίτης ο Σκαλόνι»

Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Ρεάλ Μαδρίτης έχει προσεγγίσει τον Λιονέλ Σκαλόνι, για να διαδεχθεί τον Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο της «βασίλισσας».

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην αναζήτηση προπονητή για την επόμενη σεζόν, καθώς όπως όλα δείχνουν ο Άλβαρο Αρμπελόα, παρά την επιθυμία ορισμένων ποδοσφαιριστών, δεν θα συνεχίσει στο πάγκο των «μερένχες» και το όνομα του Λιονέλ Σκαλόνι έχει ακουστεί αρκετά έντονα τις τελευταίες ώρες, μετά και τα όσα αποκάλυψε ο Ισπανός δημοσιογράφος Μανόλο Λάμα στην εκπομπή «El Partidazo de la Cadena Cope».

«Σας διαβεβαιώνω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει επικοινωνήσει με τον Σκαλόνι. Σας διαβεβαιώνω. Η Ρεάλ κάνει έρευνα αγοράς για πολλούς προπονητές, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι η Μαδρίτη έχει επικοινωνήσει με τον Σκαλόνι, τον Αργεντινό προπονητή. Ο Φλορεντίνο επαναλαμβάνει τα όσα έκανε και με τον Λοπετέγκι», δήλωσε, προτού προσθέσει πως: «Έχει επικοινωνήσει με τον Σκαλόνι. Νομίζω ότι κάνει έρευνα αγοράς, ακούει, ακούει και βλέπει πριν αποφασίσει».

Ο νεαρός προπονητής και μέντορας του Λιονέλ Μέσι κατοικεί μόνιμα στην Ισπανία και γνωρίζει καλά τη LaLiga, τόσο ως παίκτης όσο και ως βοηθός προπονητή του Σαμπάολι στη Σεβίλλη και το βιογραφικό του περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες με την Αλμπισελέστε, όπως την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, αλλά και τα Κόπα Αμέρικα του 2021 και του 2024.

Η πληροφορία προκάλεσε μεγάλο σάλο στην Αργεντινή, όπου περίμεναν την πιθανή ανανέωση του Σκαλόνι με την Αλμπισελέστε. Ωστόσο, ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι: «από το περιβάλλον του Σκαλόνι αρνούνται κατηγορηματικά ότι έχουν επικοινωνήσει με την ηγεσία της Ρεάλ με επικεφαλής τον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ».

Η αλήθεια είναι ότι η δικαστική έρευνα στην οποία έχουν εμπλακεί η Αργεντίνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFA) και ο πρόεδρός της, Κίκι Τάπια, θα μπορούσε να «ευνοήσει» τη «βασίλισσα» στο να αποκτήσει τον Σκαλόνι, ο οποίος προς το παρόν αρνείται να μιλήσει για το μέλλον του μέχρι και μετά το πέρας του Μουντιάλ.

«Σκέφτομαι τι έρχεται τώρα, ποτέ δεν σκεφτόμουν πέρα ​​από αυτό. Μου φαίνεται ότι δεν είναι σωστό γιατί σε απομακρύνει από αυτό που υπάρχει. Το να σκέφτομαι τι θα έρθει από εκεί και πέρα ​​δεν νομίζω ότι είναι σωστό τώρα. Είμαι καλά εδώ και θα δούμε τι θα συμβεί. Έχω την καλύτερη σχέση με τον πρόεδρο και αν χρειαστεί να καθίσω και να μιλήσω, θα το κάνω χωρίς κανένα πρόβλημα», είχε δηλώσει πριν από μερικές εβδομάδες σε ερώτηση αναφορικά με το μέλλον του.