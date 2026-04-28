Ρεάλ Μαδρίτης: Μουρίνιο ο εκλεκτός του Πέρεθ για τον πάγκο
Με τον Άλβαρο Αρμπελόα να αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος της σεζόν, οι Μερένγκες ψάχνουν τον προπονητή που θα καθοδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή και, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, το φαβορί είναι ένα κόουτς που έχει ξανακαθίσει στον πάγκο της Βασίλισσας...
Ο λόγος για τον Ζοσέ Μουρίνιο, που φέρεται να είναι ο εκλεκτός του Φλορεντίνο Πέρεθ! Ο Πορτογάλος βρίσκεται εδώ και μερικούς μήνες στην Μπενφίκα, ωστόσο στη Μαδρίτη επιθυμούν να τον φέρουν ξανά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, εκεί όπου κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup μεταξύ 2010 και 2013.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για αντιθέσεις που εκφράζονται εντός Ρεάλ για την κίνηση αυτή, με άλλους να θυμούνται την ταραχώδη σχέση του Special One με τον θρυλικό Κασίγιας και άλλους να στέκονται στα όσα είπε ο 63χρονος τεχνικός φέτος μετά την επίθεση του Πρεστιάνι στον Βινίσιους.
Jose Mourinho is Real Madrid president Florentino Perez’s favoured candidate to replace Alvaro Arbeloa as head coach.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 28, 2026
