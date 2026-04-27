Όπως αποκαλύπτει η Marca, αρκετοί από τους σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμούν την παραμονή του Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο του συλλόγου.

Η φετινή σεζόν πλησιάζει στο τέλος της και ήδη στη Ρεάλ Μαδρίτης σχεδιάζουν την επόμενη, με στόχο φυσικά την επιστροφή στις κορυφές της Ισπανίας αλλά και της Ευρώπης.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός προχωράει άμεσα, με αρκετά ονόματα να «παίζουν» στο ρεπορτάζ των Μαδριλένων, ενώ ο Νίκο Παζ αναμένεται να είναι η πρώτη προσθήκη, αφού οι «Μερένγκχες» θα ενεργοποιήσουν τη ρήτρα επαναγοράς του από την Κόμο. Το θέμα που «καίει» βέβαια είναι αυτό του προπονητή.

Μπορεί να έχουν ακουστεί αρκετά «βαριά» ονόματα, όπως αυτό του Ζοσέ Μουρίνιο, όμως τίποτα δεν έχει ξακαθαρίσει προς ώρας. Το μόνο βέβαιο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Marca, είναι πως ορισμένοι από τους σταρ της Ρεάλ, επιθυμούν την παραμονή του Άλβαρο Αρμπελόα!

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως ο Βινίσιους Τζούνιορ είναι άκρως ικανοποιημένος από τη σχέση αλλά και την ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Αρμπελόα και θα... υπέγραφε την παραμονή του πρώην μπακ στο «τιμόνι» της ομάδας, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και άλλοι σούπερ σταρ, όπως οι Κουρτουά, Μπέλινγκχαμ, Τσουαμενί και Ρούντιγκερ.