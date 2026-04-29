Μουρίνιο: «Ο επόμενός μου στόχος είναι να πάω τη Μπενφίκα στο Champions League»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έβαλε... φρένο στις φήμες που τον θέλουν να έχει συμφωνήσει με τη Ρεάλ, ξεκαθαρίζοντας πως ο επόμενος στόχος του είναι να βγάλει τη Μπενφίκα στ' αστέρια.

Το όνομα του Ζοσέ Μουρίνιο έχει συνδεθεί με σενάρια που τον θέλουν να επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης, για χάρη του Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο πολύπειρος Πορτογάλος τεχνικός ωστόσο έσπευσε να βάλει... φρένο στις φήμες, δηλώνοντας πως ο επόμενος του στόχος είναι να βγάλει τη Μπενφίκα στο Champions League.

Έτσι ο 63χρονος τεχνικός επιθυμεί να δείξει πως είναι προσηλωμένος στους Αετούς, που είναι προτεραιότητα γι' αυτόν.

Υπενθυμίζουμε πως φέτος ο Special One δε θα κατακτήσει κάποιο τίτλο με την ομάδα της Λισαβόνας και εδώ και πολύ καιρό το μέλλον του θεωρείται αβέβαιο.

Στη Μαδρίτη ο Ίβηρας κόουτς έμεινε από το 2010 έως το 2013 κατακτώντας ένα Πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα Κύπελλο Ισπανίας και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας.