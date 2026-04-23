Γιαμάλ: «Δεν είναι το τέλος, είναι μία παύση, θα γυρίσω πιο δυνατός»

Ο Λαμίν Γιαμάλ έστειλε το δικό του αισιόδοξο μήνυμα μέσω των social media, ύστερα από τον τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα με τη Θέλτα στον οπίσθιο μηριαίο.

«Δεν είναι το τέλος, είναι μία παύση, θα γυρίσω πιο δυνατός», έγραψε μεταξύ άλλων, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος τραυματίστηκε στο ματς της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα, έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Ο Ισπανός άσος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με τον καταλανικό σύλλογο, ωστόσο σύμφωνα με ενημέρωση των Μπλαουγκράνα ο νεαρός σταρ θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ 2026 με τη «Φούρια Ρόχα», σε περίπτωση που ο τραυματισμός του δεν υποτροπιάσει.

Ο 18χρονος παίκτης λίγες ώρες μετά την άτυχη στιγμή του στον αγωνιστικό χώρο, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, στο οποίο είναι έκδηλη η νότα μαχητικότητας και αισιοδοξίας.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Αυτός ο τραυματισμός με αφήνει εκτός γηπέδου τη στιγμή που ήθελα να είμαι εκεί περισσότερο από ποτέ, και πονάει περισσότερο απ’ όσο μπορώ να εξηγήσω. Πονάει που δεν μπορώ να παλέψω δίπλα στους συμπαίκτες μου, που δεν μπορώ να βοηθήσω όταν η ομάδα με χρειάζεται. Αλλά πιστεύω σε αυτούς και ξέρω ότι θα τα δώσουν όλα σε κάθε αγώνα. Θα είμαι εκεί, ακόμα κι αν είναι από απόσταση, να στηρίζω, να επευφημώ και να σπρώχνω σαν να ήμουν ένας ακόμα. Δεν είναι το τέλος, είναι απλώς μια παύση. Θα γυρίσω πιο δυνατός, με περισσότερη θέληση από ποτέ, και η επόμενη σεζόν θα είναι καλύτερη. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και ζήτω η Μπάρτσα», έγραψε ο υπερταλαντούχος αθλητής της Μπαρτσελόνα.