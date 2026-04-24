Οβιέδο - Βιγιαρεάλ 1-1: Βαθμός-ελπίδα για την Οβιέδο
Η Οβιέδο στέρησε δύο βαθμούς από τη Βιγιαρεάλ και... ελπίζει! Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στην έδρα της ουραγού. Στην τρίτη θέση με +5 από την τέταρτη Αλέτικο τα Κίτρινα Υποβρύχια, στους 28 βαθμούς οι γηπεδούχοι και στο -6 από τη σωτηρία τους, έξι... στροφές πριν το φινάλε.
Η Βιγιαρεάλ ήταν καλύτερη και πιο επιθετική στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με τον Πεπέ να ευστοχεί σε πέναλτι στο 13ο λεπτό κάνοντας το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν καλύτεροι, δεν παράτησαν το παιχνίδι και δικαιώθηκαν, ισοφαρίζοντας με τον Χαϊρά στο 69ο λεπτό.
Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα με τους γηπεδούχους να... χαμογελούν και τους φιλοξενούμενος να μένουν με... ανάμεικτα συναισθήματα.
