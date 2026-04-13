Αθλέτικ Μπιλμπάο - Βιγιαρεάλ 1-2: Τορπίλες στο «Σαν Μαμές»
Επιστροφή στις νίκες για τη Βιγιαρεάλ! Το Κίτρινο Υποβρύχιο έκανε τη ζημιά στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, καθώς με δυο «τορπίλες» επικράτησε 2-1 και παρέμεινε στην τρίτη θέση της La Liga, τέσσερις βαθμούς πάνω από την Ατλέτικο με ματς περισσότερο. Τον δρόμο της νίκης άνοιξε ο Κάρδονα στο 26, με τον Γκονζάλες να γράφει το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι είναι να μειώσουν στο τελικό 2-1 με τον Γκουρουθέτα, σκορ που τους βύθισε στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα και στην 11η θέση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.