Με δυο γκολ στο πρώτο μέρος η Βιγιαρεάλ πήρε τη νίκη με 2-1 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές» και παρέμεινε σταθερά στην τρίτη θέση της La Liga.

Επιστροφή στις νίκες για τη Βιγιαρεάλ! Το Κίτρινο Υποβρύχιο έκανε τη ζημιά στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, καθώς με δυο «τορπίλες» επικράτησε 2-1 και παρέμεινε στην τρίτη θέση της La Liga, τέσσερις βαθμούς πάνω από την Ατλέτικο με ματς περισσότερο. Τον δρόμο της νίκης άνοιξε ο Κάρδονα στο 26, με τον Γκονζάλες να γράφει το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι είναι να μειώσουν στο τελικό 2-1 με τον Γκουρουθέτα, σκορ που τους βύθισε στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα και στην 11η θέση.