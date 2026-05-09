Η Λεβάντε επέστρεψε από την κόλαση του 0-2 στον παράδεισο του 3-2 απέναντι στην Οσασούνα και πήρε τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς στη «μάχη» της παραμονής.

Αρνείται να... πεθάνει η Λεβάντε! Έκανε την ολική ανατροπή κόντρα στην Οσασούνα, κέρδισε με 3-2, πήρε τρίποντο-χρυσάφι και έμεινε ζωντανή για την παραμονή της στη La Liga, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής. Τρία ματς πριν το φινάλε είναι στην 18η θέση με 36 βαθμούς, στο -1 από την 17η Σεβίλλη, που έχει αγώνα λιγότερο. Στην 10η θέση με 42 βαθμούς οι φιλοξενούμενοι.

Στο πρώτο ημίχρονο η Οσασούνα προηγήθηκε γρήγορα γρήγορα με δύο γκολ διαφορά. Το αυτογκόλ του Τόλιαν στο 3ο λεπτό και το γκολ του Μπούντιμιρ στο 11ο λεπτό έδωσαν σαφές προβάδισμα στην ομάδα της Παμπλόνας και έφεραν σε δυσχερή θέση την αντίστοιχη της Βαλένθια. Ωστόσο οι γηπεδούχοι βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα, στάθηκαν στα... πόδια τους και έφεραν το ματς στα ίσα, πριν καν βγει το ημίχρονο. Με δύο γκολ του Γκαρθία στο 35' και στο 37' η Λεβάντε έκανε το 2-2, έβαλε... φωτιά στο γήπεδο και μπήκε πάλι στο... κόλπο της νίκης. Στο 45ο λεπτό απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα, λόγω αποβολής του Ερέρα με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο προπονητές έκαναν αλλαγές σε πρόσωπα και τακτική όμως το 2-2 δεν άλλαζε. Τελικά, λυτρωτής για τους Βαλενθιάνους ήταν ο Ετά-Εγιόνκ που στο 90ο λεπτό έκανε το 3-2, υπέγραψε την ολική ανατροπή και έδωσε μια τεράστια νίκη στην ομάδα του, που ελπίζει ακόμα για τη σωτηρία της.