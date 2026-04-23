Δημοσίευμα του εξωτερικού κάνει λόγο για μακροχρόνια επέκταση συμβολαίου του Βινίσιους Ζούνιορ με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τέλος στα σενάρια αποχώρησης του Βινίσιους Ζούνιορ από τη Ρεάλ βάζει πηγή του εξωτερικού, η οποία αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος άσος θα φοράει για αρκετά χρόνια ακόμη τη φανέλα των Λος Μπλάνκος.

Πιο συγκεκριμένα, το γερμανικό Sky Sports αναφέρει πως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για μακροχρόνια επέκταση, με τις τελικές λεπτομέρειες να μην έχουν διευθετηθεί ακόμα. Εν συνεχεία, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Κιλιάν Μπαπέ θα παραμείνει ο πιο καλά αμειβόμενος παίκτης των Μαδριλένων.

Ο 25χρονος αριστερός εξτρέμ της Βασίλισσας βρίσκεται στην ισπανική πρωτεύουσα από το 2018 και έχει κατακτήσει τα πάντα με τον ισπανικό σύλλογο. Τη φετινή σεζόν οι σχέσεις του με τον πρώην τεχνικό της ομάδας, Τσάμπι Αλόνσο, πέρασαν από χίλια... κύματα, ωστόσο η σχέση του με τον Αρμπελόα δείχνει να είναι εξαιρετική.

Τη φετινή σεζόν, ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης μετρά 48 συμμετοχές, 18 γκολ και 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με το... στέμμα στο στήθος, ενώ με τη Σελεσάο έχει 47 συμμετοχές, 8 γκολ και 8 ασίστ.

Αναλυτικά τι αναφέρει το δημοσίευμα:

«Στις διαπραγματεύσεις με τον Βίνι Τζούνιορ για ένα νέο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο, υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία. Οι τελικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί. Αυτό που είναι σαφές: Ο Κιλιάν Εμπαπέ θα παραμείνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης».