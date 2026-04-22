Ρεάλ Μαδρίτης: Το «Μπερναμπέου» αποδοκίμασε άγρια τους Βινίσιους και Καρέρας

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασαν την οργή τους προς τους Βινίσιους και Άλβαρο Καρέρας, λίγα λεπτά πριν από τον αγώνα των «μερένχες» με την Αλαβές.

Η χθεσινή (21/04) ατμόσφαιρα στο «Μπερναμπέου», στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αλαβές, για την 33η αγωνιστική της La Liga ήταν αρκετά τεταμένη. Τα προηγούμενα αρνητικά αποτελέσματα της «βασίλισσας» (τρεις ήττες και μία ισοπαλία στους τέσσερις τελευταίους αγώνες σε πρωτάθλημα και Champions League) ήταν αρκετά για τους οπαδούς των «μερένχες», οι οποίοι δεν δίστασαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια τους, αλλά και να γιουχαΐσουν ακόμη και τους ίδιους τους παίκτες.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την παρουσίαση της αρχικής ενδεκάδας, ο Βινίσιους ήταν εκείνος που έλαβε τον πρώτο γύρο αποδοκιμασιών και λίγο μετά την έναρξη του αγώνα, ο Ισπανός αμυντικός, Άλβαρο Καρέρας, δέχτηκε την οργή του γηπεδούχου κοινού μετά από ένα λάθος που έκανε.

🚨 Boos directed at Vini Jr. at the Santiago Bernabéu. April 21, 2026

Στο 4ο λεπτό ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, κατά τη διάρκεια μιας από τις χαρακτηριστικές του κούρσες, έχασε την κατοχή της μπάλας και αμέσως ακούστηκε μια ομοβροντία από σφυρίγματα και αποδοκιμασίες από το πλήθος του Μπερναμπέου.

Κάθε φορά που άγγιζε την μπάλα στα πρώτα λεπτά, το μοτίβο επαναλαμβανόταν, με τους οπαδούς της «βασίλισσας» να συγκρατούν την οργή τους, ενώ το γκολ του Μπαπέ στο 30' ήταν εκείνο που τελικά εκτόνωσε την ένταση στο μαδριλένικο στάδιο.

Μάλιστα, ο Βινίσιους πέτυχε το δεύτερο τέρμα της αναμέτρησης στο 50' και επέλεξε αντί να το πανηγυρίσει, να κάνει μία απολογητική χειρονομία προς τους φίλους της ομάδας του.