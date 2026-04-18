Νεϊμάρ: «Ήταν ο Μέσι, μετά εγώ, τώρα ο Γιαμάλ»

Ο Νεϊμάρ σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Λαμίν Γιαμάλ, συγκρίνοντας το ταλέντο του με αυτό του Μέσι και του... ίδιου.

Είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως ο Νεϊμάρ αποτελεί το πρότυπο, το είδωλο του Λαμίν Γιαμάλ, με νεαρό τον άσο της Μπαρτσελόνα να το έχει δηλώσει πολλάκις.

Βέβαια, και ο ίδιος ο Βραζιλιάνος αρκετές φορές έχει αναφερθεί στο wonderkid του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, κάτι που έπραξε και πάλι.

Σε δηλώσεις του, ο σούπερ σταρ της Σάντος τόνισε πως το ταλέντο του Γιαμάλ είναι ιδιαίτερο και του θυμίζει τον Μέσι αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό σε νεαρή ηλικία. Βέβαια, τόνισε πως τα όσα κάνει στο χορτάρι είναι απίθανα, ενώ δήλωσε την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό από το Champions League, αναφέροντας πως ο 18χρονος τα έδωσε όλα.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένας από τους καλύτερους νεαρούς παίκτες που έχει δει ποτέ το ποδόσφαιρο. Ήταν ο Μέσι, ήμουν εγώ... αλλά αυτό που κάνει αυτό το παιδί στα 18 του είναι απλά απίστευτο.

Λυπήθηκα γι' αυτόν όταν αποκλείστηκε από το Champions League. Έδωσε τα πάντα, ''πυροδότησε'' την ανατροπή, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, όλα μπορούν να συμβούν.

Η ώρα του έρχεται. Ελπίζω να κερδίσει του χρόνου... και γιατί όχι και τη Χρυσή Μπάλα; Είναι ξεχωριστός. Ένας από αυτούς τους παίκτες που θα υποστηρίζω πάντα».