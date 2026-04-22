Ρεάλ Μαδρίτης: Αρέσει πολύ ο Σεμπαστιάν Χένες για τον πάγκο
Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να κέρδισε με 2-1 την Αλαβές και να μείωσε -προσωρινά- στους 6 πόντους τη διαφορά από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στη μάχη για τον τίτλο της La Liga, όμως η προπονητολογία καλά κραττεί.
Ο Άλβαρο Αρμπελόα γνωρίζει καλά μέσα του πως είναι σχεδόν απίθανο να συνεχίσει στον πάγκο των «Μερένγκχες» τη νέα σεζόν, πόσω δε μάλλον από τη στιγμή που βλέπει στον παγκόσμιο Τύπο να... παρελαύνουν ονόματα για την διαδοχή του.
Ωστόσο, ένα εξ΄αυτών προκαλέι τεράστια έκπληξη και έρχεται από την πάντα έγκυρη γερμανική BILD. Το εν λόγω ΜΜΕ αναφέρει πως ο προπονητής της Στουτγκάρδης, Σεμπαστιάν Χένες είναι εκ των φαβορί για να καθίσει στον ίσως πιο «ηλεκτρικό» πάγκο του πλανήτη.
Ο 43χρονος που παρουσιάζει εξαιρετικό έργο στην Bundesliga, έχει περάσει στο παρελθόν από τις Ακαδημίες των Μπάγερν Μονάχου και Λειψίας, ενώ στην πρώτη (ολόκληρη) σεζόν του στη Στουτγκάρδη, κατόρθωσε να τερματίσει στην 2η θέση. Φέτος, διεκδικεί έξοδο στο Champions League, ενώ έχει τον σύλλογο και στα ημιτελικά του Κυπέλλου.
🚨 𝗦𝗘́𝗕𝗔𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡 𝗛𝗢𝗘𝗡𝗘𝗦𝗦 🇩🇪 𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗨𝗜𝗩𝗜 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡𝗘. 🤍👀— Actu Foot (@ActuFoot_) April 22, 2026
Le coach de Stuttgart plaît énormément aux Madrilènes, notamment par la 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝗲 𝗷𝗲𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗲́𝗲… pic.twitter.com/UjxqVIgAaN
