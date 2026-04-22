Η γερμανική BILD δίνει στο φως της δημοσιότητας ένα όνομα-έκπληξη που βλέπει ως φαβορί για να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να κέρδισε με 2-1 την Αλαβές και να μείωσε -προσωρινά- στους 6 πόντους τη διαφορά από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στη μάχη για τον τίτλο της La Liga, όμως η προπονητολογία καλά κραττεί.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα γνωρίζει καλά μέσα του πως είναι σχεδόν απίθανο να συνεχίσει στον πάγκο των «Μερένγκχες» τη νέα σεζόν, πόσω δε μάλλον από τη στιγμή που βλέπει στον παγκόσμιο Τύπο να... παρελαύνουν ονόματα για την διαδοχή του.

Ωστόσο, ένα εξ΄αυτών προκαλέι τεράστια έκπληξη και έρχεται από την πάντα έγκυρη γερμανική BILD. Το εν λόγω ΜΜΕ αναφέρει πως ο προπονητής της Στουτγκάρδης, Σεμπαστιάν Χένες είναι εκ των φαβορί για να καθίσει στον ίσως πιο «ηλεκτρικό» πάγκο του πλανήτη.

Ο 43χρονος που παρουσιάζει εξαιρετικό έργο στην Bundesliga, έχει περάσει στο παρελθόν από τις Ακαδημίες των Μπάγερν Μονάχου και Λειψίας, ενώ στην πρώτη (ολόκληρη) σεζόν του στη Στουτγκάρδη, κατόρθωσε να τερματίσει στην 2η θέση. Φέτος, διεκδικεί έξοδο στο Champions League, ενώ έχει τον σύλλογο και στα ημιτελικά του Κυπέλλου.