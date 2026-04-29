«Βαρύς ο πέλεκυς» για τον οπαδό της Οβιέδο που είχε κάνει ρατσιστικό σχόλιο εις βάρος του Μάρκους Ράσφορντ! Καταδικάστηκε σε εννέα μήνες φυλάκιση σύμφωνα με ισπανική πηγή.

Το ρατσιστικό επεισόδιο που συνέβη στην αναμέτρηση μεταξύ Οβιέδο και Μπαρτσελόνα στις 25 Σεπτεμβρίου, όπου κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Ράσφορντ δέχτηκε ρατσιστικά συνθήματα από οπαδό των γηπεδούχων, είχε βαρύτατες συνέπειες για τον υποστηρικτή της ουραγού της La Liga.

Σύμφωνα με την AS, ο κατηγορούμενος ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές, καθώς είχε κυκλοφορήσει video στο διαδίκτυο με τη ρατσιστική επίθεση και κρίθηκε ένοχος για έγκλημα φυλετικών αδικημάτων, κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η ποινή είναι αρκετά «βαριά» και προβλέπει εννέα μήνες φυλάκισης, πρόστιμο πέντε ευρώ ανά ημέρα για έξι μήνες, απαγόρευση άσκησης οποιουδήποτε αθλητικού, εκπαιδευτικού ή ψυχαγωγικού επαγγέλματος για τα επόμενα τρία χρόνια και απαγόρευση εισόδου σε οποιοδήποτε γήπεδο, για τα ερχόμενα τρία έτη.