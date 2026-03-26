Η Equipe μετά την αποκάλυψη για το ιατρικό λάθος στον Κιλιάν Μπαπέ, ανέφερε ότι το ίδιο σφάλμα είχε γίνει και με τον Καμαβινγκά.

Σύμφωνα με νέο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Equipe, το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης έχει κάνει περισσότερα λάθη από όσα είχαν αρχικά αποκαλυφθεί.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Γάλλοι, οι γιατροί της Βασίλισσας δεν έκαναν λάθος μόνο στην περίπτωση του Κιλιάν Μπαπέ, αλλά φαίνεται πως είχε προηγηθεί κι ένα παρόμοιο περιστατικό με τον Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια μαγνητικής για έναν τραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο του Καμαβινγκά στις αρχές Δεκεμβρίου, οι γιατροί εξέτασαν το λάθος πόδι του! Ο Γάλλος τότε είχε μείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες.

Το περιστατικό αυτό φέρεται να λειτούργησε ως προάγγελος για το αντίστοιχο σφάλμα και στην εξέταση του γονάτου του Μπαπέ. Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ωστόσο, ο ίδιος ο παίκτης έσπευσε να διαψεύσει τις πληροφορίες αυτές κι έκανε λόγο για αναληθείς αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

