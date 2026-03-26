Ρεάλ Μαδρίτης: Η Equipe αποκάλυψε ότι εξέτασαν λάθος πόδι και στον Καμαβινγκά
Σύμφωνα με νέο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Equipe, το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης έχει κάνει περισσότερα λάθη από όσα είχαν αρχικά αποκαλυφθεί.
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Γάλλοι, οι γιατροί της Βασίλισσας δεν έκαναν λάθος μόνο στην περίπτωση του Κιλιάν Μπαπέ, αλλά φαίνεται πως είχε προηγηθεί κι ένα παρόμοιο περιστατικό με τον Εντουάρντο Καμαβινγκά.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια μαγνητικής για έναν τραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο του Καμαβινγκά στις αρχές Δεκεμβρίου, οι γιατροί εξέτασαν το λάθος πόδι του! Ο Γάλλος τότε είχε μείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες.
Το περιστατικό αυτό φέρεται να λειτούργησε ως προάγγελος για το αντίστοιχο σφάλμα και στην εξέταση του γονάτου του Μπαπέ. Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ωστόσο, ο ίδιος ο παίκτης έσπευσε να διαψεύσει τις πληροφορίες αυτές κι έκανε λόγο για αναληθείς αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.