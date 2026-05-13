Το πράσινο φως του προέδρου, Φλορεντίνο Πέρεθ, περιμένει ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος παρουσιάζεται έτοιμος για δεύτερη θητεία στο τιμόνι της Ρεάλ.

Κορυφώνονται οι επαφές μεταξύ Ζοσέ Μουρίνιο και Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Πορτογάλου στην ισπανική πρωτεύουσα. Δεκατρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από τους Μερένγκες, η μοίρα τους φέρνει ξανά στα πρόθυρα επανένωσης.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών προχωρούν προς ολοκλήρωση χωρίς προβλήματα, καθώς πλέον δεν υπάρχουν ζητήματα σε ό,τι αφορά το μισθολογικό σκέλος και το πρότζεκτ που θα κληθεί να αναλάβει ο Πορτογάλος.

Το μόνο που απομένει επί της ουσίας είναι το πράσινο φως από τον πρόεδρο της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, το οποίο ωστόσο θα μπορούσε να καθυστερήσει. Ο ισχυρός άνδρας των Μερένγκες άλλωστε ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές εν μέσω της έντονης κριτικής που έχει δεχθεί για τα όσα συνέβησαν στη Μαδρίτη τη φετινή περίοδο, οι οποίες αναμενόμενα θα αναβάλουν για μια περίοδο τις επίσημες διαδικασίες με τον 63χρονο.

Εφόσον πάντως δεν υπάρξει κάποια ανατροπή και ο Πέρεθ παραμείνει στον προεδρικό θώκο, όλα δείχνουν πως θα ακολουθήσει η επισημοποίηση του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ.