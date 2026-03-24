Ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα έγινε και επίσημα νέος προπονητής της Σεβίλλης.

Ήταν γνωστό πως ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα αποτελούσε τον εκλεκτό για την τεχνική ηγεσία της Σεβίλλης και πράγματι, οι Ανδαλουσιάνοι ανακοίνωσαν την πρόσληψη του 53χρονου προπονητή αντικαθιστά τον Ματίας Αλμέιδα, που απολύθηκε μέσα σε λίγους μήνες μετά και την ήττα από τη Βαλένθια.

Ο Λουίς Γκαρθία, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, επιστρέφει στους πάγκους μετά τον Δεκέμβριο του 2024, όταν και είχε φύγει από την Αλαβές, έχοντας περάσει στο παρελθόν και από συλλόγους όπως η Μαγιόρκα, η Βιγιαρεάλ, η Χετάφε, η Λεβάντε, η Έλτσε, η Μπεϊζίνγκ Ρενέ, η Μπανίγιας και η Αλ Σαμπάμπ. Ο νέος τεχνικός των Σεβιγιάνων αναλαμβάνει τη δύσκολη αποστολή να... σουλουπώσει την ομάδα, που είναι 15η στη βαθμολογία της La Liga και απέχει τρεις βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.

ℹ️ Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla FC. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 24, 2026