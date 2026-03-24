Ο Μανόλο Χιμένεθ ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

Ο Ματίας Αλμέιδα αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Σεβίλλης και, μπορεί ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα να φαντάζει ως ο επικρατέστερος για να τον αντικαταστήσει, ωστόσο μεταξύ άλλων, ακούστηκε και το όνομα του Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ισπανός προπονητής είναι ελεύθερος μετά την απομάκρυνσή του από τον Άρη και έχει τεράστια ιστορία στους Ανδαλουσιάνους, στους οποίους έπαιξε μεταξύ 1984 και 1997, ενώ εργάστηκε στην ομάδα και για μια δεκαετία ως προπονητής της Β' ομάδας (2000-2007) αλλά και της πρώτης (2007-2010).

Ο 62χρονος τεχνικός ρωτήθηκε σχετικά από το El Pespunte και εξήγησε πως «ποτέ δεν θα έλεγα όχι στη Σεβίλλη, το τηλέφωνό μου είναι πάντα ανοιχτό, φυσικά, για φίλους και οικογένεια. Αν με καλέσουν, θα είμαι εκεί. Και ακόμα και αν δεν το κάνουν, και πάλι θα είμαι οπαδός της Σεβίλλης με τον ίδιο τρόπο».