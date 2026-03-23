Μπαρτομέου: «Ο Μέσι νόμιζε ότι θα ανανέωνε με τη Μπαρτσελόνα, αλλά τελικά τον έδιωξαν»

Για την πολυτάραχη αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από τη Μπαρτσελόνα και τις ευθύνες των διαδόχων του στην διοικητική ηγεσία στάθηκε ο πρώην πρόεδρος του κλαμπ, Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου.

Πίσω στο καλοκαίρι του 2021 η Μπαρτσελόνα έχασε το δικό της σύμβολο. Το πετράδι από το στέμμα της, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που υπηρέτησε ποτέ το κλαμπ. Εκείνη την περίοδο ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε ως ελεύθερος παρά τις εγγυήσεις του προέδρου, Ζοάν Λαπόρτα, πως θα ανανεώσει και συνέχισε την καριέρα του στη Γαλλία για λογαριασμό του πρότζεκτ που έχτιζε η Παρί Σεν Ζερμέν.

Πέντε χρόνια αργότερα ο Ζοσέπ Μαρία Μπαρτομέου, πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα και προκάτοχος του Τζοάν Λαπόρτα στον προεδρικό θώκο, μίλησε γαια την πολυτάραχη αποχώρηση του Μέσι από την ομάδα της ζωής του κι έριξε εμμέσως τις ευθύνες στην διοίκηση που τον διαδέχθηκε.

«Όλοι μιλούν για τη δύναμη του Λίο όταν ήταν στην Μπαρτσελόνα, αλλά ο Μέσι δεν αποφάσιζε για μεταγραφές ή προπονητές. Δεν είχε κανένα προνόμιο. Εκτός αγωνιστικού κομματιού, δεν έπαιρνε ποτέ αποφάσεις. Τον Αύγουστο του 2020, όταν ο Μέσι ζήτησε να φύγει, του είπα όχι γιατί είναι το πιο σημαντικό μας περιουσιακό στοιχείο και μία από τις βασικές πηγές εσόδων μας.

Δεν μπορούσα να του δώσω ελεύθερη μεταγραφή και, άλλωστε, είχε συμβόλαιο. Νομίζω ότι το κατάλαβε και γι’ αυτό έμεινε. Πίστευε ότι σε λίγους μήνες θα υπήρχε νέο διοικητικό συμβούλιο που θα ανανέωνε το συμβόλαιό του. Η έκπληξή του ήρθε όταν ήρθε η ώρα της ανανέωσης και τον έδιωξαν» τόνισε χαρακτηριστικά.