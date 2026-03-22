Αθλέτικ Μπιλμπάο - Μπέτις 2-1: Χαμογέλασε ξανά η ομάδα του Βαλβέρδε
Στο πρώτο ματς μετά την ανακοίνωση του Ερνέστο Βαλβέρδε ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, η Αθλέτικ Μπιλμπάο επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας 2-1 της Μπέτις εντός έδρας και μένοντας ζωντανή για την έξοδο στην Ευρώπη.
Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 25ο λεπτό, όταν ο Ινιάκι Γουίλιαμς έστρωσε στον Βιβιάν και εκείνος άνοιξε το σκορ με δυνατό, συρτό σουτ. Στην εκπνοή του πρώτου μέρους, ήρθε και το 2-0 για την Αθλέτικ, με τον Σανθέτ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 45’ χάρη σε νέα ασίστ του Ινιάκι.
Οι Βάσκοι κρατούσαν το προβάδισμα με άνεση, μέχρι που ο Φορνάλς έβαλε ξανά τους Βερδιμπλάνκος στο ματς με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ στο 75’. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μπακαμπού πάγωσε το Σαν Μαμές, το γκολ του ωστόσο ακυρώθηκε για οφσάιντ, με το 2-1 να παραμένει, εντέλει, μέχρι το φινάλε. Αυτή ήταν η πέμπτη αγωνιστική σερί δίχως νίκη για την ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι, η οποία παραμένει πέμπτη στη βαθμολογία της La Liga.
