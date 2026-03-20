Η ποινή του Ματίας Αλμέιδα μειώθηκε περαιτέρω, με την επιστροφή του στον πάγκο της Σεβίλλης να έιναι προ των πυλών.

Ο Ματίας Αλμέιδα μετά από υβριστική συμπεριφορά προς τον διαίτητη στο παιχνίδι της Σεβίλλης απέναντι στην Αλάβες πίσω στις 14 Φεβρουαρίου, δέχθηκε μια ποινή 7 αγωνιστικών μακριά από τους πάγκους. Με την νέα τροπολογία του πειθαρχικού κώδικα της ισπανικής Ομοσπονδίας ωστόσο η ποινή του «πέφτει» στις 5 αγωνιστικές.

Ο Πελάδο θα χάσει και το παιχνίδι κόντρα στην Βαλένθια το Σάββατο (21/4 22:00), αλλά θα έιναι κανονικά στην άκρη του πάγκου για τον αγώνα κόντρα στην Ρεάλ Οβιέδο μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων, στις 5 του Απρίλη .

Ο πρώην τεχνικός της Ένωσης είχε προφύγει στο CAS, με αυτόν και τους «Σεβιλλίστας» να δικαιώνονται, ρίχνοντας την ποινή στις 6 αγωνιστικές. Όπως βέβαια έγινε γνωστό, η ποίνη μειώθηκε ακόμα παραπάνω φτάνοντας τις 5, με τον Αλμέιδα να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα γήπεδα.