Η Βαλένθια με δυο γκολ προς το τέλος του ημιχρόνου λύγισε με 2-0 τη Σεβίλλη κι εκτοξεύτηκε στη βαθμολογία, τη στιγμή που οι Ανδαλουσιανοί παραμένουν κοντά στην επικίνδυνη ζώνη.

Η Βαλένθια έφυγε με το τρίποντο από το «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», καθώς επικράτησε 2-0 επί της Σεβίλλης κι εκτοξεύτηκε στην 11η θέση της βαθμολογίας. Το σκορ για τις Νυχτερίδες άνοιξε ο Ούγκο Ντούρο στο 38΄, με τον Ραμαζάνι να ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.

Η Βαλένθια κατάφερε να διασφαλίσει το υπέρ της αποτέλεσμα σε ολόκληρο το δεύτερο μέρος και με το τελικό 2-0 βύθισε τη Σεβίλλη του Αλμέιδα που παρέμεινε στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.

