Σεβίλλη - Βαλένθια 0-2: Σπουδαίο διπλό κι εκτόξευση στη βαθμολογία
Η Βαλένθια έφυγε με το τρίποντο από το «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», καθώς επικράτησε 2-0 επί της Σεβίλλης κι εκτοξεύτηκε στην 11η θέση της βαθμολογίας. Το σκορ για τις Νυχτερίδες άνοιξε ο Ούγκο Ντούρο στο 38΄, με τον Ραμαζάνι να ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.
Η Βαλένθια κατάφερε να διασφαλίσει το υπέρ της αποτέλεσμα σε ολόκληρο το δεύτερο μέρος και με το τελικό 2-0 βύθισε τη Σεβίλλη του Αλμέιδα που παρέμεινε στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.
Τα σημερινά αποτελέσματα στη La Liga
- Σεβίλλη - Βαλένθια 0-2
- Οσασούνα - Τζιρόνα 1-0
- Λεβάντε - Οβιέδο 4-2
- Εσπανιόλ - Χετάφε 1-2
- Έλτσε - Μαγιόρκα 2-1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.