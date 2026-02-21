Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της στην κορυφή, η Ρεάλ είδε την Οσασούνα να την τιμωρεί στο 90΄με 2-1 και να προσφέρει απλόχερα στη Μπαρτσελόνα τα γκέμια της La Liga.

Το νικηφόρο σερί έφτασε στο τέλος του. Και ίσως πολύ σύντομα και η παρουσία της στην κορυφή. Η Ρεάλ Μαδρίτης πέταξε ένα ολόκληρο ημίχρονο στην έδρα της Οσασούνα, η οποία στο 90΄της φυλούσε μια μεγάλη έκπληξη. Με γκολ στο φινάλε οι γηπεδούχοι υπέταξαν με 2-1 τους Μερένγκες που δεν εκμεταλλεύτηκαν την πτώση της Μπαρτσελόνα από την πρώτη θέση και κινδυνεύουν να τη δουν να επιστρέφει με νίκη την Κυριακή (22/2) κόντρα στη Λεβάντε.

«Δήμιος» της Ρεάλ ο Μπούντιμιρ

Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η Ρεάλ θα ήθελε να ξεχάσει η Οσασούνα προοδευτικά κέρδιζα μέτρα και θάρρος στον αγωνιστικό χώρο, ώσπου να κλείσει για τα καλά τους Μερένγκες στα καρέ τους. Στο 18΄ο μόνιμος «πονοκέφαλος» Μπούντιμιρ απείλησε για πρώτη φορά με άστοχο μακρινό σουτ κι έξι λεπτά αργότερα είδε τον Κουρτουά να του αρνείται το γκολ με την επέμβαση του αγώνα, όταν έδιωξε ενστικτωδώς την κεφαλιά του Κροάτη.

Ο Μπούντιμιρ δεν το έβαλε κάτω και άγγιξε ξανά το γκολ στο 29΄, όμως η νέα σκαστή κεφαλιά του αυτή τη φορά σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι. Σε εκείνο το σημείο η Ρεάλ προσπάθησε να βάλει φρένο στον μονόλογο της Οσασούνα κι απείλησε με τη σειρά με σουτ του Αλάμπα από θέση βολής που πέρασε δίπλα από το δοκάρι, προτού τελικά ο Μπούντιμιρ λυτρωθεί από το σημείο του πέναλτι.

Στο 36΄συγκεκριμένα ο Κροάτης κυνήγησε μια φαινομενικά χαμένη μπαλιά, κέρδισε το πέναλτι από τον Κουρτουά μετά από παρέμβαση του VAR και ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 1-0 (38΄). Ένα σκορ που παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, καθώς στο 45΄+2΄ο Ερέρα απογειώθηκε και πέταξε κόρνερ τη μπάλα από το σκαστό σουτ του Τσουαμενί.

Ισοφάρισε ο Βινίσιους, «ποίημα» του Γκαρθία στο 90΄

Οι φιλοξενούμενοι βελτιώθηκαν μετά την ανάπαυλα, απείλησαν με μακρινό σουτ του Γκιουλέρ στο 55΄και τελικά έφτασαν στην ισοφάριση. Αφού ο Βαλβέρδε με εκπληκτική κούρσα πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα για τον Βινίσιους που σκόραρε με προβολή σε κενό τέρμα για το 1-1 στο 73΄. Έξι λεπτά αργότερα ο Γκαλάν έβαλε φρένο στην ανατροπή σταματώντας το πλασέ του Μπαπέ που είχε πάρει πορεία προς τα δίχτυα κι έδωσε την ευκαιρία στην Οσασούνα να πανηγυρίσει τη νίκη στο φινάλε.

Στο 90΄συγκεκριμένα ο Ραούλ Γκαρθία «ξάπλωσε» με εκπληκτική προσποίηση τον Ασένθιο κι εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το 2-1, το οποίο κατοχυρώθηκε μετά από έλεγχο στο VAR για περίπτωση οφσάιντ. Ένα γκολ που επικύρωσε μια εφιαλτική βραδιά για τον μοιραίο Ασένθιο και εν γένει για τη Ρεάλ, η οποία έδωσε κατευθείαν την ευκαιρία στη Μπαρτσελόνα να ανακτήσει τα γκέμια στη La Liga.

Οσασούνα (Αλέσιο Λίτσι): Ερέρα, Ροζιέρ, Κατένια, Χεράντο, Γκαλάν, Τόρο, Μονκαγιόλα (83΄Μορό), Μουνιόθ, Ορόθ, Μπούντιμιρ (Γκαρθία), Γκαρθία (66΄Μπρετόνες)

Ρεάλ Μαδρίτης (Αλβάρο Αρμπελόα): Κουρτουά, Καρβαχάλ (64΄Αλεξάντερ-Άρνολντ), Ασένθιο, Αλάμπα, Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (64΄Μπραΐμ Ντίαθ), Βαλβέρδε (75΄Γκονζάλο Γκαρθία), Γκιουλέρ (82΄Θεμπάγιος), Βινίσιους, Μπαπέ

