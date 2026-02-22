Αδιανόητες σκηνές στην Ισπανία, καθώς αστυνομικοί επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν οπαδούς μετά τον αγώνα Οσασούνα - Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε επεισοδιακό παιχνίδι εκτυλίχτηκε το Οσασούνα - Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ελ Σαντάρ», καθώς μετά το φινάλε της αναμέτρησης, αστυνομικοί εντός του σταδίου συγκρούστηκαν με οπαδούς των γηπεδούχων.

Όπως τα μεταδίδουν τα ισπανικά media, η ιδιωτική ασφάλεια του σταδίου περίμενε στο τέλος του αγώνα τον φερόμενο δράστη που πέταξε αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τα πράγματα ξέφυγα ακραία, καθώς το περιστατικό οδήγησε σε μάχη σώμα με σώμα. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, οι αστυνομικοί επιτίθενται μαζικά σε οπαδούς, γεγονός που προκαλεί πολλές αντιδράσεις και οργή.

Το επεισόδιο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν ένας οπαδός των γηπεδούχων πέταξε ένα μικρό μπουκάλι προς τον Κουρτουά. Ο Βέλγος τερματοφύλακας παρέδωσε το αντικείμενο στον διαιτητή, ο οποίος αμέσως ενημέρωσε τον εκπρόσωπο της Οσασούνα, ώστε να γίνει ανακοίνωση μέσω μεγαφώνου. Η Εθνική Αστυνομία αναγκάστηκε να παρέμβει, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο ατόμων.