Οσασούνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Άγριο ξύλο αστυνομικών σε οπαδούς
Σε επεισοδιακό παιχνίδι εκτυλίχτηκε το Οσασούνα - Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ελ Σαντάρ», καθώς μετά το φινάλε της αναμέτρησης, αστυνομικοί εντός του σταδίου συγκρούστηκαν με οπαδούς των γηπεδούχων.
Όπως τα μεταδίδουν τα ισπανικά media, η ιδιωτική ασφάλεια του σταδίου περίμενε στο τέλος του αγώνα τον φερόμενο δράστη που πέταξε αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τα πράγματα ξέφυγα ακραία, καθώς το περιστατικό οδήγησε σε μάχη σώμα με σώμα. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, οι αστυνομικοί επιτίθενται μαζικά σε οπαδούς, γεγονός που προκαλεί πολλές αντιδράσεις και οργή.
Το επεισόδιο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν ένας οπαδός των γηπεδούχων πέταξε ένα μικρό μπουκάλι προς τον Κουρτουά. Ο Βέλγος τερματοφύλακας παρέδωσε το αντικείμενο στον διαιτητή, ο οποίος αμέσως ενημέρωσε τον εκπρόσωπο της Οσασούνα, ώστε να γίνει ανακοίνωση μέσω μεγαφώνου. Η Εθνική Αστυνομία αναγκάστηκε να παρέμβει, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο ατόμων.
This is Spain gearing up to host the 2030 FIFA World Cup.— Micky Jnr (@MickyJnr__) February 22, 2026
If scenes like this happened in Africa, the reaction would be wild.
Crazy scenes ahead of 2030. 👀#WorldCup2030 pic.twitter.com/pxWNjz2dBm
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.