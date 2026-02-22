Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic, οπαδοί της Οσασούνα φέρεται να επιτέθηκαν ρατσιστικά στον Βινίσιους, ενώ του ευχήθηκαν και θάνατο!

Σάλος έχει προκληθεί για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο στην Ισπανία, με πρωταγωνιστή τον Βινίσιους Τζούνιορ και τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την ήττα της στην έδρα της Οσασούνα (2-1, 21/2).

Ο Βραζιλιάνος, που με δικό του γκολ το παιχνίδι ήρθε προσωρινά στα ίσα (1-1), φέρεται να δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδούς των γηπεδούχων.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Athletic, ο «Βίνι» καθ΄όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης έγινε αποδέκτης λεκτικών προσβολών, όπως για παράδειγμα «ηλίθιος», ενώ στο φινάλε του αγώνα το πράγμα χειροτέρευσε.

Η La Liga ξεκίνησε έρευνα, καθώς φαίνεται πως υπάρχει βίντεο που δείχνει φιλάθλους της Οσασούνα να εύχονται θάνατο στον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ.