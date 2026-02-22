Βινίσιους: Οπαδοί της Οσασούνα του ευχήθηκαν θάνατο!
Σάλος έχει προκληθεί για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο στην Ισπανία, με πρωταγωνιστή τον Βινίσιους Τζούνιορ και τη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την ήττα της στην έδρα της Οσασούνα (2-1, 21/2).
Ο Βραζιλιάνος, που με δικό του γκολ το παιχνίδι ήρθε προσωρινά στα ίσα (1-1), φέρεται να δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδούς των γηπεδούχων.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Athletic, ο «Βίνι» καθ΄όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης έγινε αποδέκτης λεκτικών προσβολών, όπως για παράδειγμα «ηλίθιος», ενώ στο φινάλε του αγώνα το πράγμα χειροτέρευσε.
Η La Liga ξεκίνησε έρευνα, καθώς φαίνεται πως υπάρχει βίντεο που δείχνει φιλάθλους της Οσασούνα να εύχονται θάνατο στον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ.
Update: La Liga said after the game this it was also investigating footage that appeared to show Osasuna fans chanting “Vinicius, muerete”, which translates as “Vinicius, die”, during the game. The Athletic has contacted Osasuna for comment. https://t.co/5gFJ7OxW7N— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.