Τα exit polls των εκλογών της Μπαρτσελόνα έδωσαν νίκη του Ζοάν Λαπόρτα, που θα γίνει πρόεδρος για τρίτη φορά.

Την τρίτη του θητεία στον προεδρικό θώκο της Μπαρτσελόνα πανηγυρίζει ο Ζοάν Λαπόρτα, που σύμφωνα με τα exit polls των εκλογών του συλλόγου, συγκεντρώνει ποσοστό 58% με 66% έναντι του Βίκτορ Φοντ και θα παραμείνει στην ηγεσία του κλαμπ για μία ακόμα πενταετία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη γνωστοποίηση των exit polls, ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν στο αρχηγείο του 63χρονου παράγοντα, ο οποίος χάθηκε στις αγκαλιές των δικών του ανθρώπων και σηκώνει μανίκια για τη συνέχιση της προεδρίας του.

Ο Λαπόρτα είχε διατελέσει πρόεδρος της Μπάρτσα για πρώτη φορά μεταξύ 2003 και 2010, ενώ η δεύτερη θητεία του κράτησε από το 2021 μέχρι τον φετινό Φεβρουάριο, όταν και παραιτήθηκε προκειμένου να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα.

Επί των ημερών του, οι Μπλαουγκράνα έχουν κατακτήσει έξι πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα, έξι Super Cup, δύο Champions League, ένα UEFA Super Cup και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στους άντρες, καθώς και πέντε πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα, τέσσερα Super Cup και τρία Champions League στις γυναίκες.