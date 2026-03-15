Τερ Στέγκεν: Πήγε στις εκλογές της Μπαρτσελόνα και έφαγε πόρτα

Γιάννης Πολιάς
ter stegen

bet365

Ο Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν πήγε να ψηφίσει στις εκλογές της Μπαρτσελόνα αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο...

Τα μέλη της Μπαρτσελόνα ψηφίζουν για το αν θα συνεχίσει στον προεδρικό θώκο ο Ζοάν Λαπόρτα ή αν θα τον διαδεχτεί ο Βίκτορ Φοντ, με τους παίκτες του συλλόγου να ασκούν και αυτοί το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό για τον Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, ο οποίος προσήλθε στις κάλπες αλλά έμεινε εμβρόντητος όταν, σύμφωνα με το ESPN, έμαθε ότι το όνομά του δεν υπήρχε στο σύστημα! Ο Γερμανός τερματοφύλακας, που έχει παραχωρηθεί δανεικός στην Τζιρόνα, έγινε αυτόματα μέλος των Μπλαουγκράνα όταν αποκτήθηκε από την Γκλάντμπαχ το 2014, όπως συμβαίνει πάντοτε με τους παίκτες που πηγαίνουν στην Μπάρτσα.

Εντούτοις, είναι ευθύνη των ποδοσφαιριστών να διατηρούν ενεργή την ιδιότητα μέλους, με τον πολύπειρο γκολκίπερ να μην το πράττει και, μετά από πέντε λεπτά μάταιης αναζήτησης από τον υπάλληλο που τον εξυπηρέτησε, να αποχωρεί δίχως να έχει ψηφίσει...

     

