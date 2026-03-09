Τα δυο γκολ του Λούκας Μπογιέ είχαν δώσει το προβάδισμα στην Αλαβές, όμως η Βαλένθια με δυο γκολ στις καθυστερήσεις έφερε τούμπα το ματς για το τελικό 3-2 που την απομάκρυνε από την επικίνδυνη ζώνη.

Ασύλληπτη ματσάρα στο «Μεστάγια», με τη Βαλένθια να παίρνει ανέλπιστο τρίποντο πριν την εκπνοή κόντρα στον φανταστικό Λούκας Μπογιέ. Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ με δυο γκολ λίγο έλειψε να χαρίσει μόνος του νίκη παραμονής στην Αλαβές, όμως η Βαλένθια τα έφερε όλα τούμπα στο φινάλε και με δυο γκολ στις καθυστερήσεις πήρε κομβική νίκη με 3-2.

Ο Αργεντινός άνοιξε το σκορ μόλις στο 3΄από το σημείο του πέναλτι, όμως οι Νυχτερίδες έφεραν το ματς στα ίσα νωρίς στο β΄μέρος με σκόρερ τον Γκέρα. Στο 71΄ο Μπογιέ ανάκτησε το προβάδισμα της Αλαβές με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, όμως η Βαλένθια δεν παρέδωσε πνεύμα. Αρχικά στο 90΄ο Κομέρ έφερε το ματς στα ίσα και στο 90΄+6΄ο Ντούρο ευστόχησε από την άσπρη βούλα για την απόλυτη ανατροπή!

Μια εξέλιξη που έφερε εκνευρισμό στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το ματς με εννέα παίκτες εξαιτίας των αποβολών των Πατσέκο και Γκεβάρα. Το 3-2 πάντως έμεινε μέχρι τέλους , ανεβάζοντας τη Βαλένθια στη 12η θέση.