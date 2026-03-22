Μετά τον Αλμείδα και ο Μπορδάλας κινδυνεύει να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τα γήπεδα!

Ο Χοσέ Μπορδάλας αντίκρισε κόκκινη κάρτα στον αγώνα της Χετάφε με την Εσπανιόλ και κινδυνεύει με ποινή αποκλεισμού τριών αγώνων.

Η Χετάφε πέτυχε χθες (21/03) μία σπουδαία εκτός έδρας νίκης κόντρα στην Εσπανιόλ με 1-2, χάρη στα τέρματα των Ντουάρτε και Αραμπάρι, με το αποτέλεσμα αυτό να βλέπει τους φιλοξενούμενους να «ανεβαίνουν» πάνω από τους Καταλανούς στη βαθμολογία της La Liga.

Το highlight της αναμέτρησης όμως, ήρθε στο 87ο λεπτό, όταν ο προπονητής της Χετάφε, Χοσέ Μπορδάλας, δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα, μετά από λεκτική διαμαχή που είχε με τον βοηθό διαιτητή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός, έφυγε από την τεχνική του περιοχή και πλησίασε τον παρατηρητή του αγώνα της Εσπανιόλ με επιθετικό τρόπο, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ακόμα και μετά την αποβολή του όμως, ο 62χρόνος προπονητής συνέχισε να διαμαρτύρεται, αυτή την φορά προς τον βοηθό διαιτητή, κάτι που θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την τιμωρία του.

Στην συνέντευξη Τύπου πάντως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο ίδιος σημείωσε πως δεν καταλαβαίνει γιατί αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, καθώς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτό που είπε προς τον παρατηρητή της Εσπανιόλ ήταν: «Απλώς να πάει στον πάγκο του».

Bordalás no entiende su expulsión: "Simplemente le dije que se fuera para su banquillo" al delegado del Espanyol.



Σύμφωνα με τον ενημερωμένο πειθαρχικό κώδικα, ο Μπορδάλας αναμένεται να αντιμετωπίσει ποινή αποκλεισμού από έναν έως τρεις αγώνες, αν και η σοβαρότητα των πράξεών του θα μπορούσε να επηρεάσει την τελική απόφαση και να αυξήσει την τιμωρία του, κάτι που συνέβη άλλωστε και στην περίπτωση του Ματίας Αλμέιδα, του οποίου του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού επτά αγωνιστικών.

Ακόμη, η έκθεση που συμπλήρωσε ο διαιτητής της αναμέτρης τόνισε την εμπλοκή του Μπορδάλας σε επεισόδια με το κοινό στις εξέδρες του «RCDE Stadium», με αντικείμενα και συγκεκριμένα με μπουκάλια νερού να πετιούνται από τις κερκίδες προς το μέρος του.