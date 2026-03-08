Σε προσωρινή διακοπή οδηγήθηκε ο αγώνας Χετάφε - Μπέτις, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις στις εξέδρες μεταξύ μερίδας οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων.

Άναψαν τα αίματα στις εξέδρες του «Coliseum». Στο 7΄συγκεκριμένα ο αγώνας ανάμεσα σε Χετάφε και Μπέτις οδηγήθηκε σε προσωρινή διακοπή, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις στις εξέδρες ανάμεσα σε οπαδούς των Μαδριλένων με την Αστυνομία.

Οι ποδοσφαιριστές της Χετάφε ήταν αυτόπτες μάρτυρες στο περιστατικό κι έσπευσαν να κατευνάσουν τα πνεύματα, προσπαθώντας να ηρεμήσουν τους οπαδούς που βρίσκονταν πίσω από την εστία τους.

Τελικά μετά από πέντε λεπτά η κατάσταση στις εξέδρες εξομαλύνθηκε, με τον ρέφερι να ανάβει και πάλι το πράσινο φως για τη συνέχεια της αγωνιστικής ροής.